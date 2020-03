Quarta-feira, 18 de março de 2020, atualizada às 08h30

Parque Estadual de Ibitipoca suspende atendimentos por 30 dias

O Parque Estadual de Ibitipoca suspendeu os atendimentos por 30 dias, a partir desta quarta-feira, 18 de março. Segundo Portaria do diretor geral do Instituto Estadual de Florestas - IEF, Antônio Augusto Melo Malard "fica suspensa pelo prazo de 30 dias a visitação nas unidades de conservação estaduais, administradas pelo IEF, podendo tal prazo ser prorrogado".

Região dos Lagos

A entrada de veículos de turismo em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, está proibida para prevenção contra o coronavírus. A medida foi anunciada pelo secretário de Turismo, Olavo Carvalho, e passou a valer a partir da última segunda-feira, 16. Com isso, fica proibido ônibus de viagens, vans e similares. Ônibus com viagens feitas pelas empresas 1001 e Salineira, além de carros de passeio não estão impedidos de entrar na cidade. Os passeios de barco também foram cancelados.

