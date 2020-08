Terça-feira, 18 de agosto de 2020, atualizada às 8h50

Azul volta a operar com voos entre Juiz de Fora e Campinas



Da redação



A Azul ampliou a oferta de voos em Minas Gerais e retornou com um voo diário, de segunda à sexta-feira, de Juiz de Fora para Campinas.

Os voos com origem Juiz de Fora saem do Aeroporto Regional da Zona da Mata Presidente Itamar Franco, em Goianá. Em Campinas, o trecho é feito no Aeroporto Internacional de Viracopos. Essa operação será cumprida com aeronaves modelo ATR 72-600 com capacidade para 70 Clientes.

As passagens, com valores promocionais a partir de R$ 220*, já estão disponíveis em todos os canais oficiais da Azul.

A companhia tem orientado o check-in pelo aplicativo e, para aqueles que precisam despachar a bagagem, sugere o uso dos balcões de autoatendimento, em que o próprio cliente etiqueta sua bagagem sem contato com a tela dos tablets.



*O Portal ACESSA.com não se responsabiliza pela alteração do preço.



Campinas (VCP) – Juiz de Fora (IZA) Origem Saída Destino Chegada Frequência Campinas 13:35 Juiz de Fora 15:05 Segunda à sexta Juiz de Fora 18:00 Campinas 19:35 Segunda à sexta

