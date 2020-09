Terça-feira, 29 de setembro de 2020, atualizada às 8h40

Reabertura do Parque Estadual do Ibitipoca é temporariamente suspensa

O Instituto Estadual de Florestas (IEF) informou que a reabertura do Parque Estadual do Ibitipoca, localizado na Zona da Mata de Minas Gerais, está temporariamente suspensa. A unidade de conservação voltaria a receber os visitantes nesta quarta-feira, 30 de setembro, após seis meses com as portas fechadas para visitação, em medida preventiva ao contágio da Covid-19. Entretanto, um incêndio de grandes proporções, que teve início na tarde deste domingo, 27, em área vizinha ao parque, também atingiu o território da unidade nesta segunda-feira, 28.

Em função disto, todos os esforços estão concentrados nas ações de combate às chamas. Tão logo a situação seja normalizada o Instituto informará sobre a nova data de reabertura da unidade. O combate ao incêndio envolve 75 pessoas, entre brigadistas voluntários e contratados, além do corpo de servidores do Parque Estadual do Ibitipoca. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais também atua na ocorrência com militares em campo e um helicóptero. As causas e a área total queimada ainda serão apuradas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, "temos um total de 17 bombeiros militares local, sendo seis de Juiz de Fora, cinco do BEMAD - BH (Batalhão de Emergências Ambientais e Resposta a Desastres), especialistas em combate a incêndios florestais, três tripulantes do helicóptero Arcanjo 04, além de três bombeiros da equipe de abastecimento e mecânica da aeronave. Durante a madrugada foi extinto um grande foco que ameaçavam a portaria do parque e o posto de comando das operações do combate. Ao amanhecer foram lançadas sete equipes em campo, em frentes de combate distintas. Tais equipes serão apoiadas com lançamento de água pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros e por avião air tractor".

Reabertura

O anúncio da reabertura do Ibitipoca foi feito no último dia 24 de setembro. Na ocasião, o diretor-geral do IEF, Antônio Malard, informou que a unidade estava novamente apta a receber os visitantes. Os critérios utilizados pelo órgão responsável por administrar os parques estaduais em Minas foram definidos a partir do programa Minas Consciente. A ferramenta foi criada pelo Governo do Estado para balizar a reabertura gradual e segura dos setores econômicos e turísticos durante a pandemia da Covid-19.

“Infelizmente não vamos poder abrir essa importante unidade de conservação nesta quarta-feira, como foi programado, mas o adiamento foi por um motivo de força maior que está nos exigindo empenhar esforços nesse momento crítico. Tão logo superado esse problema, já nos próximos dias, vamos anunciar a nova data de reabertura do Ibitipoca”, afirmou o diretor-geral do IEF, Antônio Malard.

Ao anunciar a retomada das atividades turísticas no Ibitipoca, Malard também informou que outras 18 unidades de conservação, como os parques estaduais do Rio Doce e Pico do Itambé, também serão reabertas ao público. Para saber quais unidades de conservação geridas pelo IEF já estão recebendo visitação e o cronograma de novas reaberturas acesse este link.

