Terça-feira, 6 de outubro de 2020, atualizada às 18h

Gerente do Parque Estadual do Ibitipoca fala sobre a reabertura nesta quarta-feira

Da redação



Após mais de seis meses fechado devido a pandemia da Covid-19, o Parque Estadual do Ibitipoca será reaberto nesta quarta-feira, dia 7 de outubro.

Segundo a gerente, Clarice Silva, o Ibitipoca receberá até 500 visitantes por dia e todos devem realizar agendamento prévio pelo site. Quem visitar o parque deve fazer uso de máscara de proteção individual, dispor do seu próprio álcool em gel 70% para higienização das mãos, evitar locais com aglomerações, manter o distanciamento físico de no mínimo dois metros de pessoas que não integram o núcleo familiar e levar a própria garrafa de água.

