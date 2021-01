Parque Estadual do Ibitipoca será reaberto neste sábado

da Redação - 08/01/2021 08:52

O Parque Estadual do Ibitipoca será reaberto para visitação neste sábado, 9 de janeiro. O local está fechado desde o dia 25 de dezembro em atenção às determinações do Comitê Extraordinário Covid-19. A reabertura foi anunciada pelas redes sociais nesta quinta-feira, 7.



De acordo com a publicação, todas as visitas devem ser agendadas e aquelas que já haviam sido marcadas antes do fechamento permanecem.

A unidade, localizada no distrito de Conceição do Ibitipoca, em Lima Duarte, havia sido reaberta, anteriormente, para visitação de turistas e grupos em 30 de setembro e operava com 50% da capacidade máxima. O local chegou a ser fechado em março por causa da pandemia de coronavírus.



De acordo com o Instituto Estadual de Florestas (IEF), em 2019 o parque recebeu quase 90 mil visitantes.