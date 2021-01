Parque Estadual do Ibitipoca suspende visitação

da Redação - 14/01/2021

O Parque Estadual do Ibitipoca suspendeu os atendimentos a partir deste sábado, 16 de janeiro.



A decisão foi informada pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF), que diz atender as determinações e normas técnicas do Comitê Extraordinário Covid-19, do Governo de Minas Gerais. Além disso, o fechamento do Parque de Ibitipoca ocorre de acordo com o plano Minas Consciente, tendo em vista a regressão da microrregião de Lima Duarte, na qual o parque está inserido, à onda vermelha.

A unidade, que estava fechada desde o dia 25 de dezembro de 2020, foi reaberta no sábado, 9.