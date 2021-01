Minas Gerais é eleita uma das 10 regiões mais acolhedoras do mundo

por Turismo MG - 25/01/2021

Minas Gerais foi indicada como uma das 10 regiões mais acolhedoras do mundo. A hospitalidade do destino brasileiro foi reconhecida por viajantes em avaliações feitas na plataforma de viagens Booking.com, após estadia em acomodações no estado. Único representante brasileiro no prêmio Traveller Review Awards 2021, Minas Gerais completou 300 anos no último mês (02.12) e é reconhecida por sua história, cultura e culinária marcantes, além de suas belezas naturais.



Confira a lista das regiões mais acolhedoras do mundo, segundo o Booking.com:

1. Taitung Country (Taiwan)

2. Prešovský kraj (Eslováquia)

3. Oberösterreich (Austria)

4. Tasmânia (Austrália)

5. Canterbury (Nova Zelândia)

6. Nova Scotia (Canadá)

7. Chubut (Argentina)

8. O'Higgins (Chile)

9. Iowa (Estados Unidos)

10. Minas Gerais (Brasil)

Minas Gerais é dona do maior número de Patrimônios Culturais da Humanidade declarados no Brasil pela Unesco. São exemplos o Santuário do Senhor Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas, com as esculturas dos Profetas, de Aleijadinho, e a cidade de Ouro Preto. Possui também o teatro mais antigo em atividade das Américas: a Casa da Ópera – Teatro Municipal de Ouro Preto.

Sua história é repleta de características marcantes da religião, com inúmeras igrejas e capelas. Também não faltam belezas naturais: Minas possui a 3ª maior cachoeira do Brasil, a do Tabuleiro, em Conceição do Mato Dentro. Reúne três dos cinco maiores picos do país, como o da Bandeira, no Parque Nacional do Caparaó e abriga o 3º maior complexo de lagoas do Brasil dentro do Parque Estadual do Rio Doce.

Em 2019, a diversidade culinária mineira rendeu à capital do estado, Belo Horizonte, o título de Cidade Criativa da Gastronomia, concedido pela Unesco. Culturalmente, BH também é destaque como detentora do maior complexo cultural do Brasil: o Circuito da Liberdade, que concentra 15 espaços entre museus, centros de cultura e de formação. Por fim, em Minas Gerais está o maior museu a céu aberto do mundo (Inhotim) na cidade de Brumadinho.