Cabo Frio deixa de exigir teste de Covid-19

da Redação - 29/01/2021 12:14

Cabo Frio deixou de exigir uma apresentação de teste negativo de Covid-19 para entrar na cidade, de acordo com Decreto Municipal 6.439 de 11 de janeiro de 2021.

Os testes são solicitados apenas nos meios de hospedagem, mas sua falta não será impedimento para o check-in do turista. O hotel deverá informar à Administração Pública Municipal sobre os hóspedes que não apresentaram testes.

Os testes podem ser do tipo rápido IGM/IGG ou do tipo SWAB, com pesquisa de antígeno ou por RT-PCR. Este último deve trazer expresso a terminologia “não detectado” para liberar a pessoa.

O aeroporto de Cabo Frio segue aberto para receber voos provenientes de Santos Dumont e Congonhas (Azul); Guarulhos (Gol); e Belo Horizonte/Confins (Azul). Já os meios de hospedagem funcionam com até 75% da capacidade máxima todos os dias. Estão proibidas, no entanto, as hospedagens em edificações residenciais destinadas ao recebimento de grupos de turistas e imóveis de aluguel de temporada.

Bares e restaurantes seguem funcionando todos os dias até 1 hora da manhã, limitando a capacidade em 50% e respeitando o distanciamento entre as mesas. Já os shoppings centers funcionam entre 10h e 22h.

O acesso às praias e o banho de mar está permitido, desde que observadas as normas de distanciamento social e a utilização de máscaras de proteção facial. As barracas funcionam entre 7h e 18h, podendo alugar até dez conjuntos de guarda-sol, mesa e cadeira. Também está permitida a prática de esportes individuais ao ar livre e a prática de atividades náuticas como surf, body board e canoagem (individual e em equipe).

O Decreto 6.439 impede a realização de passeios turísticos e recreativos, assim como os serviços e atividades de transporte de passageiros em embarcações de turismo; o embarque e desembarque de passageiros oriundos de cruzeiros marítimos; e a realização de eventos e atividades com a presença de público que envolvem aglomeração, como shows, feiras, eventos científicos, comícios, carreatas, passeatas e afins. Permanecem fechadas as salas de cinema, boates, arenas esportivas e casas de espetáculos.

A Prefeitura também determina que moradores e turistas utilizem máscara em todos os espaços públicos e privados. Além disso, os estabelecimentos comerciais do município devem disponibilizar álcool em gel nos acessos e ter a marcação de lugares reservados aos clientes, mantendo distância mínima de dois metros) entre cada pessoa.