Parque Estadual do Ibitipoca será reaberto nesta quarta-feira

da Redação - 02/02/2021 10:14

O Parque Estadual do Ibitipoca será reaberto nesta quarta-feira, 3 de fevereiro. A informação foi divulgada nas redes sociais na noite de segunda-feira , 1°. No mesmo dia, foi realizada reunião entre representantes do Instituto Estadual de Florestas (IEF) e do Comitê Extraordinário Covid-19 do Governo de Minas Gerais.



As visitas deverão ser marcadas pelo site, e seguem válidos os agendamentos feitos anteriormente. O texto alerta, "para a possibilidade de alterações na situação devido ao cenário de pandemia da Covid-19".