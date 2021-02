Trem turístico que liga São João del-Rei a Tiradentes volta a circular nesta sexta-feira

da Redação - 03/02/2021

O trem turístico que liga São João del-Rei a Tiradentes, no Campo das Vertentes, volta a circular a partir desta sexta-feira, 5 de fevereiro, após quase dois meses parado por causa da pandemia de Covid-19.



De acordo a operadora VLI, "a retomada do serviço vai contar com uma série de medidas para garantir a segurança dos passageiros e dos funcionários durante o embarque, viagem e desembarque. Os protocolos seguem as determinações do Ministério da Saúde, regulamentos da Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) e estão alinhados às diretrizes de saúde estaduais e municipais".



Entre as normas, está a limitação de quantidade de trens e de assentos; distanciamento social; aferição da temperatura; oferta de álcool em gel e além da obrigatoriedade do uso da máscara de proteção.

Para conferir os horários do passeio da Maria Fumaça, acesse o site http://www.vli-logistica.com.br/sustentabilidade/trem-turistico/

Horários de atendimento nas bilheterias



São João del-Rei



Quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado: 8h às 12h; 13h às 17h



Domingo: 8h às 12h

Tiradentes



Quinta-feira, sexta-feira e sábado: 08h às 12h; 13h às 17h



Domingo: 8h às 12h

Horários de partida dos trens

São João del-Rei a Tiradentes



5/2 (sexta-feira) – 10h



6/2 (sábado) – 10h e 13h30



7/2 (domingo) – 10h



12/2 (sexta-feira) – 10h (Carnaval)



13/2 (sábado) – 10h, 13h30 e 15h30 (Carnaval)



14/2 (domingo) – 10h, 13h30 e 15h30 (Carnaval)



15/2 (segunda-feira) – 10h e 13h30 (Carnaval)



19/2 (sexta-feira) – 10h



20/2 (sábado) – 10h, 13h30 e 15h30



21/2 (domingo) – 10h



26/2 (sexta-feira) – 10h



27/2 (sábado) – 10h, 13h30 e 15h30



28/2 (domingo) – 10h

Tiradentes a São João del-Rei



5/2 (sexta-feira) – 11h15



6/2 (sábado) – 11h15 e 14h30



7/2 (domingo) – 11h15



12/2 (sexta-feira) – 11h15 (Carnaval)



13/2 (sábado) – 11h15, 14h30 e 16h30 (Carnaval)



14/2 (domingo) – 11h15, 14h30 e 16h30 (Carnaval)



15/2 (segunda-feira) – 11h15 e 14h30 (Carnaval)



19/2 (sexta-feira) – 11h15



20/2 (sábado) – 11h15, 14h30 e 16h30



21/2 (domingo) – 11h15



26/2 (sexta-feira) – 11h15



27/2 (sábado) – 11h15, 14h30 e 16h30



28/2 (domingo) – 11h15

Tarifas



Inteira: R$ 70 (ida) e R$ 80 (ida e volta)



Meia: R$ 35 (ida) e R$ 40 (ida e volta)