Parque da Lajinha será reaberto nesta sexta-feira

da Redação - 25/02/2021 08:09

O Parque da Lajinha será reaberto para visitação pública a partir desta sexta-feira, dia 26. O decreto 14.334, publicado pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) no último sábado, 20, prevê a reabertura dos espaços públicos na faixa laranja do Plano “Juiz de Fora Vida”. Embora esteja autorizada a circulação de pessoas em jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas, a visitação segue restrita, em atendimento aos protocolos de biossegurança estabelecidos pelo município para o enfrentamento da pandemia.

O horário de funcionamento será das 8h às 14h, de terça-feira a domingo, e estará permitida a permanência de 200 pessoas dentro do parque ao mesmo tempo. O estacionamento interno, onde já foram concluídas as obras de instalação do novo calçamento, disponibilizará 35 vagas. Permanecem suspensos ensaios fotográficos, realização de eventos e piqueniques. Os parques infantis e os aparelhos de ginástica continuarão fechados.

Na fila para entrada, será aferida temperatura e deve-se manter a distância mínima de dois metros entre as pessoas, respeitando as sinalizações de distanciamento no chão. A utilização dos bebedouros somente será permitida com garrafas ou copos, sendo proibido o uso do jato diretamente na boca. Também será obrigatório o uso de máscaras durante toda a visitação.

O serviço de pedalinho, inaugurado durante o isolamento social imposto pela pandemia, será mantido, com cuidados rigorosos. Serão distribuídas senhas para evitar filas e os visitantes serão chamados por megafone. A utilização do álcool nas mãos e na higienização dos pedalinhos e coletes (com álcool 70%) serão feitas a cada utilização.

Também nesta sexta-feira, 26, será inaugurada uma página nas redes sociais (Facebook e Instragram), para que as pessoas possam interagir e acompanhar as notícias do Parque da Lajinha.

O controle de todos os protocolos é realizado pelos servidores do parque, juntamente com a Guarda Municipal Ambiental. A reabertura foi possível devido à parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer (SEL), que cedeu profissionais para realizarem aferição da temperatura dos visitantes, e também com o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb) e o Instituto Estadual de Florestas (IEF).