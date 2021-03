Prefeitura solicita à ANTT proibição de excursões interestaduais

da Redação - 31/03/2021 15:30

Como mais uma medida de combate à pandemia de Covid-19 no Município, a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) encaminhou ofício à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) solicitando que não sejam emitidas autorizações para o serviço de transporte coletivo de passageiros interestaduais em regime de fretamento com origem na cidade, principalmente para aqueles com destino às cidades litorâneas. O pedido destaca que a proibição deste tipo de viagem tenha vigência durante todo o período da “Onda Roxa”, do Programa Minas Consciente no Município.



A precaução foi tomada devido ao feriado prolongado que se aproxima e o receio de que a população não respeite o isolamento social e agrave o momento crítico da doença. Além disso, existe a possibilidade destas viagens acarretarem no aparecimento de novas cepas do coronavírus na cidade. O documento da Prefeitura foi encaminhado à Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros.