Parque Municipal será inaugurado dia 12 de outubro

A cessão de uma área de 5.779,24 m² tem, entre os equipamentos existentes no local, campos de futebol

da Redação - 25/08/2021

A prefeita de Juiz de Fora (PJF), Margarida Salomão, assinou o Decreto Nº 14.737, que entrou em vigor nesta quarta-feira, 25, liberando o funcionamento do Parque Municipal, o antigo Sesc pousada. O complexo, localizado na Rua do Contorno, s/n no bairro Nova Califórnia, possui estrutura para prática de esporte e lazer, além de atividades culturais e eventos diversos. A previsão é de que o parque seja aberto no dia 12 de outubro.

A cessão de uma área de 5.779,24 m² tem, entre os equipamentos existentes no local, campos de futebol, ginásio esportivo, piscinas, quadras, salão de jogos, playground, centro de convenções, teatro de arena, pista de caminhada ecológica e ampla área verde. “Foi dado um passo importante para a abertura do espaço. O parque municipal será um ambiente com amplo acesso à população”, ressalta o secretário de Comunicação Pública, Márcio Guerra.

Para o secretário de Esporte e Lazer, Marcelo Matta, “o Parque Municipal tem como objetivo oferecer e incentivar a prática de atividades de artes, cultura, lazer e esporte para todos os cidadãos e cidadãs, além de estimular a prática de atividades físicas”. O Comitê Gestor do Parque Municipal será formado por membros das Secretarias de Esporte e Lazer (SEL), de Turismo (Setur), de Comunicação Pública (Secom), de Transformação Digital e Administrativa (STDA), da Fazenda (SF) e Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa).