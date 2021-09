Azul anuncia seis novas rotas em Minas Gerais duranteo verão

Aeroporto de Internacional de Belo Horizonte passa a contar com dois novos destinos: Foz do Iguaçu e Porto Velho

da Redação - 22/09/2021

De olho na chegada da alta temporada de verão deste ano, a Azul desenvolveu uma malha com voos inéditos que conectarão a capital Belo Horizonte e as cidades do interior, como Uberlândia, Uberaba e Montes Claros, a seis novos destinos com voos diretos.



Com isso, o Aeroporto de Internacional de Belo Horizonte passa a contar com dois novos destinos: Foz do Iguaçu (PR) e Porto Velho (RO). BH ainda terá aumento de frequências para destinos já consolidados como Salvador, Jericoacoara, Porto Seguro, Ilhéus, Maceió, Aracajú, João Pessoa e Natal. Já quem pretende partir de Uberlândia, no Triângulo mineiro, poderá embarcar para o Rio de Janeiro (em voo direto com destino ao Aeroporto Santos Dumont), Salvador, João Pessoa, e a famosa praia cearense de Jericoacoara, além de Porto Seguro e Maceió. Já em Uberaba, a Azul repetirá a operação para Porto Seguro e adicionará uma ligação inédita para Maceió.



Além disso, a cidade de Montes Claros, no interior de Minas, também estará conectada a Porto Seguro e Salvador. Todos os voos permanecem seguindo os rígidos protocolos de higiene implementados pela Azul desde o começo da pandemia."Estamos nos preparando para um período de retomada importante na tradicional alta temporada de fim de ano. Com essa nova malha, Minas Gerais ficará ainda mais conectado com outras regiões do país pela Azul, com ligações diretas, inclusive, para o Nordeste brasileiro. A procura aumenta nos meses de dezembro e janeiro pelo desejo das pessoas de aproveitar as férias, reencontrar parentes e amigos já vacinados e relaxar nos merecidos dias de folga, então fazemos um movimento de reorganizar nossa malha de modo a atender melhor esses anseios e de trazer mais conveniência ao nosso Cliente. Só a Azul é capaz de criar uma malha tão diversa e inédita como essa e estamos animados com isso" celebra Vitor Silva, gerente de planejamento de malha da Azul.

As passagens para os novos voos, que seguirão os rígidos protocolos de higiene implementados pela companhia desde o início da pandemia, já estão à venda em todos os canais oficiais da Azul.

Uberlândia (UDI) Santos Dumont (SDU)

Entre 20 de dezembro e 31 de janeiro de 2022 Origem Saída Destino Chegada Frequência Uberlândia 18h15 Rio de Janeiro 20h15 Aos domingos Uberlândia 10h35 Rio de Janeiro 12h35 Segunda à sexta Rio de Janeiro 11h45 Uberlândia 14h Exceto aos domingos

Uberlândia (UDI) Salvador (SSA)

Entre 25 de dezembro e 30 de janeiro de 2022 Origem Saída Destino Chegada Frequência Uberlândia 07h45 Salvador 09h45 Aos domingos Salvador 19h20 Uberlândia 21h20 Aos sábados

Uberlândia (UDI) Jericoacoara (JJD)

Entre 25 de dezembro e 30 de janeiro de 2022 Origem Saída Destino Chegada Frequência Uberlândia 22h20 Jericoacoara 01h10 Aos sábados Jericoacoara 02h10 Uberlândia 05h Aos domingos

Uberlândia (UDI) João Pessoa (JPA)

Entre 26 de dezembro e 30 de janeiro de 2022 Origem Saída Destino Chegada Frequência Uberlândia 00h25 João Pessoa 03h10 Aos domingos João Pessoa 04h10 Uberlândia 06h55 Aos domingos

