Parque Municipal será inaugurado na terça-feira

A iniciativa do Parque Municipal surge como mais uma das alternativas à potencialização de atividades turísticas

da Redação - 08/10/2021 05:03

O Parque Municipal, antigo Serviço Social do Comércio (Sesc), será inaugurado na próxima terça-feira, 12, feriado de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças. O funcionamento acontecerá de terça a domingo, das 8h às 17h. O complexo fica localizado na Rua do Contorno, s/n, no bairro Nova Califórnia.



A iniciativa do Parque Municipal surge como mais uma das alternativas à potencialização de atividades turísticas, culturais, esportivas e de lazer na cidade. O espaço foi oficialmente criado através de cessão não onerosa do Sesc à Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) pelo prazo de 20 anos. Na inauguração, o Parque Municipal vai receber o coral da Companhia de Saneamento Municipal (Cesama), uma feira de artesão, além de oficinas esportivas da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL).



Para a retomada do funcionamento de forma segura, um protocolo especial foi criado. No caso de pessoas com idade igual ou superior a 12 anos, o acesso só será liberado mediante apresentação de carteira de vacinação ou do aplicativo ConectSUS, que comprove a aplicação da primeira, segunda ou terceira doses contra o coronavírus, seguindo o calendário de cada faixa etária no município.



As normas sanitárias incluem ainda aferição de temperatura na entrada do parque, uso de máscara durante todo o período de permanência no local, distanciamento mínimo de um metro e meio entre as pessoas e uso de álcool em gel. É terminantemente proibida a entrada de bebida alcoólica no local.



O espaço é composto de quatro campos de futebol, quatro quadras, um ginásio poliesportivo coberto, parque aquático, dois espaços para instalações de restaurantes, salão de jogos, instalações de churrasqueiras, pista de caminhada e trilhas, além de estacionamento e áreas arborizadas. Os espaços serão abertos de maneira progressiva ao público, seguindo os protocolos sanitários exigidos pela administração municipal.



Para que tudo esteja pronto da melhor forma para a população, as equipes do Demlurb e da Empav estão fazendo os últimos reparos, com ações de poda de grama, limpeza geral e recolhimento de resíduos no local, para inauguração.



O Parque terá a gestão de um Comitê Gestor vinculado à PJF, de caráter permanente e com capacidade deliberativa. A direção se dará de maneira tripartite, entre membros da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL), da Secretaria de Turismo (Setur), da Secretaria de Comunicação Pública (Secom). Além disso, o projeto terá acompanhamento da Secretaria de Transformação Digital e Administrativa (STDA), da Secretaria da Fazenda (SF) e da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa).