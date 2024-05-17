Em Juiz de Fora, existem 21 via?es de ?nibus interurbanos e interestaduais. Confira quais as cidades* elas atendem e anote os telefones dos guich?s da Rodovi?ria Miguel Mansur (Avenida Brasil, 9501) para saber hor?rios e pre?os de passagens.


  • Itapemirim, Expresso Kaiowa e Penha

    • Telefone: (32) 3215-1024/3215-8312

    Destinos com sa?da de Juiz de Fora:

    Bras?lia - Salvador - Feira de Santana - Jequi? - Vit?ria da Conquista - Florian?polis - Balne?rio Cambori? - Itaja? - Joinville - An?polis - Foz do Igua?u - Medianeira - Cascavel - Ubirat? - Campo Mour?o - Maring? - Londrina - Bel?m - Imperatriz - Araguaina.


  • Salutaris

    • Telefone: (32) 3215-1024/3215-8312

    Destinos com sa?da de Juiz de Fora:

    S?o Jos? dos Campos - Taubat?



  • Rio Doce

    • Telefone: (32) 3215-6755/3215-8828

    Destinos com sa?da de Juiz de Fora:

    Itaperuna - Campos - Santa Clara - Cachoeiro do Itapemirim - Marata?ses - Guarapari - Vit?ria - Realeza - Manhua?u - Coronel Fabriciano - Caratinga - Tim?teo - Ipatinga - Governador Valadares - Te?filo Otoni - Nanuque - Teix. Freitas - Alcoba?a - Prado - Ara?ua? - Itaobim - Jequitinhonha - Almenara - Eun?polis - Porto Seguro - Vit?ria da Conquista - Itabuna - Ilh?us


  • Bassamar

    • Telefone: (32) 3215-5020

    Destinos com sa?da de Juiz de Fora:

    S?o Jo?o Nepomuceno - Recreio


  • Progresso

    • Telefone: (32) 3215-5020

    Destinos com sa?da de Juiz de Fora:

    Al?m Para?ba - Tr?s Rios - Barra Mansa - Para?ba do Sul - Resende


  • Santa Cruz

    • Telefone: (32) 3215-4402

    Destinos com sa?da de Juiz de Fora:

    Olaria - Bom Jardim de Minas - Liberdade - Carvalhos - Seritinga - Aiuruoca - Baependi - Caxambu - Concei??o do Rio Verde - Fazenda S?o Domingos - Cambuquira - Tr?s Cora?es - Varginha


  • Gontijo

    • Telefone: (32) 3215-9458

    Destinos com sa?da de Juiz de Fora:

    Uberl?ndia - Uberaba - Arax? - Java - Campos Altos - Estalagem - Bambui - Iguatama - Arcos - Formiga - Candeias - Campo Belo - Cana Verde - Perd?es - Cuiab? - Rondon?polis - Alto Gar?a - Alto Araguaia


  • Sertaneja

    • Telefone: (32) 3212-7600

    Compras de bilhetes em Juiz de Fora para embarque no Rio de Janeiro ou Belo Horizonte:

    Goi?nia - An?polis

    Compras de bilhetes em Juiz de Fora para embarque em Belo Horizonte:

    Tr?s Marias - Jo?o Pinheiro - Paracatu - Una? - Buritis - Arinos - Riachinho - Bonfin?polis - Brasil?ndia


  • Pluma

    • Telefone: (32) 3212-7600

    Destinos com sa?da de Juiz de Fora:

    Foz do Igua?u - Londrina


  • Expresso Uni?o

    • Telefone: (32) 3212-7600

    Destinos com sa?da de Juiz de Fora:

    Sete Lagoas - Curvelo - Corinto - Buen?polis - Bocai?va - Montes Claros - Patos de Minas - Patroc?nio - Araguari - Caldas Novas - Trevo de Jaragu? - Porangatu - Gurupi - Gurua?u - Piracanjuba - Porto Nacional - Palmas


  • Brisa

    • Telefone: (32) 3215-2783

    Destinos com sa?da de Juiz de Fora:

    Rio de Janeiro - Caxias - Niter?i


  • Util

    • Telefone: (32) 3215-2783

    Destinos com sa?da de Juiz de Fora:

    Rio de Janeiro - Maca? - Cabo Frio - Angra dos Reis - S?o Jos? dos Campos - Taubat? - S?o Bernardo - Moji das Cruzes - Santo Andr? - Bras?lia - Conselheiro Lafaiete - Ouro Preto - Matias Barbosa - Petr?polis


  • Santos

    • Telefone: (32) 3215-4808

    Destinos com sa?da de Juiz de Fora:

    Bicas


  • Unida

    • Telefone: (32) 3249-7289

    Destinos com sa?da de Juiz de Fora:

    Rio Pomba - Merc?s - Ub? - Visconde do Rio Branco - Vi?osa


  • ?nica

    • Telefone: (32) 3215-0001

    Destinos com sa?da de Juiz de Fora:

    Cabo Frio - Petr?polis - Areal


  • Paraibuna

    • Telefone: (32) 3216-1425

    Destinos com sa?da de Juiz de Fora:

    P. P?tria - Bicas - Guarar? - Marip? - Faz. Vit?ria - Argirita - Tebas - Leopoldina - Laranjal - Bom Jesus - Muria? - Miradouro - Bicuiba - Fervedouro - Alvorada - Carangola - E.E. Feliz - E. Feliz. E. Cap. Divino - E.P. Nas Cap. - Vargem Grande - Pres. Soares - Manhumirim - Reduto - Manhua?u - Reduto


  • Transur

    • Telefone: (32) 3218-6313

    Destinos com sa?da de Juiz de Fora:

    Santos Dumont - Barbacena - s?o Jo?o Del Rei - Barroso - Lavras - Itutinga - Prados - Dores do Campo - Ewbanck da C?mara


  • Jos? Maria Rodrigues

    • Telefone: (32) 3215-4460

    Destinos com sa?da de Juiz de Fora:

    Coronel Pacheco - Goian? - Rio Novo - Guarani - Pira?ba - Campestre - Sobral Pinto - Astolfo Dutra - Jo?o Ferreira - Triqueda - Santa Cec?lia - Piau


  • Frotanobre

    • Telefone: (32) 3215-0904

    Destinos com sa?da de Juiz de Fora:

    Andrel?ndia - Bias Fortes - Bom Jardim - cataguases - Lima Duarte - Liberdade - Minduri - Mira? - Olaria - Pedro teixeira - Rio Preto - Valen?a


  • Atual

    • Telefone: (32) 3215-0481

    Destinos com sa?da de Juiz de Fora:

    Barbacena - Ressaquinha - Caranda? - Conselheiro Lafaiete - Congonhas - Belo Horizonte

    * Os dados foram fornecidos pelos funcion?rios dos guich?s de cada via??o


