Em Juiz de Fora, existem 21 via?es de ?nibus interurbanos e interestaduais. Confira quais as cidades* elas atendem e anote os telefones dos guich?s da Rodovi?ria Miguel Mansur (Avenida Brasil, 9501) para saber hor?rios e pre?os de passagens.

Itapemirim, Expresso Kaiowa e Penha Telefone: (32) 3215-1024/3215-8312 Destinos com sa?da de Juiz de Fora:



Bras?lia - Salvador - Feira de Santana - Jequi? - Vit?ria da Conquista - Florian?polis - Balne?rio Cambori? - Itaja? - Joinville - An?polis - Foz do Igua?u - Medianeira - Cascavel - Ubirat? - Campo Mour?o - Maring? - Londrina - Bel?m - Imperatriz - Araguaina.

Salutaris Telefone: (32) 3215-1024/3215-8312 Destinos com sa?da de Juiz de Fora:



S?o Jos? dos Campos - Taubat?

Cometa Telefone: (32) 3215-1890 Destinos com sa?da de Juiz de Fora:



S?o Paulo - Campinas - S?o Jos? do Rio Preto - Ribeir?o Preto

Rio Doce Telefone: (32) 3215-6755/3215-8828 Destinos com sa?da de Juiz de Fora:



Itaperuna - Campos - Santa Clara - Cachoeiro do Itapemirim - Marata?ses - Guarapari - Vit?ria - Realeza - Manhua?u - Coronel Fabriciano - Caratinga - Tim?teo - Ipatinga - Governador Valadares - Te?filo Otoni - Nanuque - Teix. Freitas - Alcoba?a - Prado - Ara?ua? - Itaobim - Jequitinhonha - Almenara - Eun?polis - Porto Seguro - Vit?ria da Conquista - Itabuna - Ilh?us

Bassamar Telefone: (32) 3215-5020 Destinos com sa?da de Juiz de Fora:



S?o Jo?o Nepomuceno - Recreio

Progresso Telefone: (32) 3215-5020 Destinos com sa?da de Juiz de Fora:



Al?m Para?ba - Tr?s Rios - Barra Mansa - Para?ba do Sul - Resende

Santa Cruz Telefone: (32) 3215-4402 Destinos com sa?da de Juiz de Fora:



Olaria - Bom Jardim de Minas - Liberdade - Carvalhos - Seritinga - Aiuruoca - Baependi - Caxambu - Concei??o do Rio Verde - Fazenda S?o Domingos - Cambuquira - Tr?s Cora?es - Varginha

Gontijo Telefone: (32) 3215-9458 Destinos com sa?da de Juiz de Fora:



Uberl?ndia - Uberaba - Arax? - Java - Campos Altos - Estalagem - Bambui - Iguatama - Arcos - Formiga - Candeias - Campo Belo - Cana Verde - Perd?es - Cuiab? - Rondon?polis - Alto Gar?a - Alto Araguaia

Sertaneja Telefone: (32) 3212-7600 Compras de bilhetes em Juiz de Fora para embarque no Rio de Janeiro ou Belo Horizonte:



Goi?nia - An?polis Compras de bilhetes em Juiz de Fora para embarque em Belo Horizonte:



Tr?s Marias - Jo?o Pinheiro - Paracatu - Una? - Buritis - Arinos - Riachinho - Bonfin?polis - Brasil?ndia

Pluma Telefone: (32) 3212-7600 Destinos com sa?da de Juiz de Fora:



Foz do Igua?u - Londrina

Expresso Uni?o Telefone: (32) 3212-7600 Destinos com sa?da de Juiz de Fora:



Sete Lagoas - Curvelo - Corinto - Buen?polis - Bocai?va - Montes Claros - Patos de Minas - Patroc?nio - Araguari - Caldas Novas - Trevo de Jaragu? - Porangatu - Gurupi - Gurua?u - Piracanjuba - Porto Nacional - Palmas

Brisa Telefone: (32) 3215-2783 Destinos com sa?da de Juiz de Fora:



Rio de Janeiro - Caxias - Niter?i

Util Telefone: (32) 3215-2783 Destinos com sa?da de Juiz de Fora:



Rio de Janeiro - Maca? - Cabo Frio - Angra dos Reis - S?o Jos? dos Campos - Taubat? - S?o Bernardo - Moji das Cruzes - Santo Andr? - Bras?lia - Conselheiro Lafaiete - Ouro Preto - Matias Barbosa - Petr?polis

Santos Telefone: (32) 3215-4808 Destinos com sa?da de Juiz de Fora:



Bicas

Unida Telefone: (32) 3249-7289 Destinos com sa?da de Juiz de Fora:



Rio Pomba - Merc?s - Ub? - Visconde do Rio Branco - Vi?osa

?nica Telefone: (32) 3215-0001 Destinos com sa?da de Juiz de Fora:



Cabo Frio - Petr?polis - Areal

Paraibuna Telefone: (32) 3216-1425 Destinos com sa?da de Juiz de Fora:



P. P?tria - Bicas - Guarar? - Marip? - Faz. Vit?ria - Argirita - Tebas - Leopoldina - Laranjal - Bom Jesus - Muria? - Miradouro - Bicuiba - Fervedouro - Alvorada - Carangola - E.E. Feliz - E. Feliz. E. Cap. Divino - E.P. Nas Cap. - Vargem Grande - Pres. Soares - Manhumirim - Reduto - Manhua?u - Reduto

Transur Telefone: (32) 3218-6313 Destinos com sa?da de Juiz de Fora:



Santos Dumont - Barbacena - s?o Jo?o Del Rei - Barroso - Lavras - Itutinga - Prados - Dores do Campo - Ewbanck da C?mara

Jos? Maria Rodrigues Telefone: (32) 3215-4460 Destinos com sa?da de Juiz de Fora:



Coronel Pacheco - Goian? - Rio Novo - Guarani - Pira?ba - Campestre - Sobral Pinto - Astolfo Dutra - Jo?o Ferreira - Triqueda - Santa Cec?lia - Piau

Frotanobre Telefone: (32) 3215-0904 Destinos com sa?da de Juiz de Fora:



Andrel?ndia - Bias Fortes - Bom Jardim - cataguases - Lima Duarte - Liberdade - Minduri - Mira? - Olaria - Pedro teixeira - Rio Preto - Valen?a

Atual Telefone: (32) 3215-0481 Destinos com sa?da de Juiz de Fora:



Barbacena - Ressaquinha - Caranda? - Conselheiro Lafaiete - Congonhas - Belo Horizonte

* Os dados foram fornecidos pelos funcion?rios dos guich?s de cada via??o