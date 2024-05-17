Circuito Mata At?ntica conta um pouco da hist?ria mineira Entre trilhas, matas, hist?ria e cachoeiras, h? mais de 30 cidades que integram o Complexo. No percurso encontra-se tamb?m 42 lagos

Daniele Gruppi

Rep?rter

03/09/2008

Na regi?o do Rio Doce, localizada a leste do estado de Minas Gerais, ? poss?vel se deslumbrar com a beleza natural da paisagem composta pela maior reserva cont?nua de Mata Atl?ntica. Entre trilhas, matas, hist?ria e cachoeiras, h? as cidades que integram o Circuito Mata Atl?ntica.

O complexo ? formado por mais de trinta munic?pios, pr?ximos ao Parque Estadual do Rio Doce, s?o eles: Ant?nio Dias, Bela Vista de Minas, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Caratinga, C?rrego Novo, Coronel Fabriciano, Dion?sio, Entre Folhas, Iapu, Inhapim, Ipaba, Mesquita, Naque, Jaguara?u, Ipatinga, Marli?ria, Naque, Nova Era, Periquito, Pingo D'?gua, Piedade de Caratinga, S?o Domingos do Prata, S?o Jo?o do Oriente, Rio Piracicaba, Santana do Para?so, Santa Rita de Minas, S?o Jos? do Goiabal, Tim?teo, Ubaporanga, Vargem Alegre.

Percorrendo o Circuito ? poss?vel encontrar tamb?m mais de 42 lagoas. Segundo o presidente do Circuito e gestor em turismo Arnon Meireles Botelho Nunes foram listadas mais de 1000 esp?cies pertencentes de vegetais e animais na regi?o. Para ele, o Complexo Mata Atl?ntica tem um pouco de tudo: do casario antigo de S?o Domingos do Prata ao roteiro tur?stico da cidade de Tim?teo

Devido ? extens?o regional desse circuito, a hist?ria de seu povoamento tem distin?es. O processo tem in?cio nas localidades surgidas no princ?pio do s?culo XVIII em decorr?ncia da minera??o, como em Ant?nio Dias. Passa pela expuls?o de tribos ind?genas e ocupa??o de terras por posseiros no s?culo XIX, e prolonga-se pelo s?culo XX devido ? constru??o da Ferrovia Vit?ria Minas, e em conseq??ncia da industrializa??o, como foi em Ipatinga e Tim?teo.

O Parque Estadual do Rio Doce ? um marco desse circuito. Para quem curte pescaria e banhos de cachoeira, o passeio ? uma boa pedida. S?o tradicionais al?m do bate-papo na cal?ada, as fogueiras das festas de Santo Ant?nio.

Tamb?m faz parte do Circuito o Pico da Ana Moura abranger? distritos e localidades rurais da cidade de Tim?teo

Caratinga ? conhecida como cidade das palmeiras, trazendo no pr?prio nome essa conexao com o meio ambiente. Aqui n?s temos uma grande ?rea de turismo, onde podemos destacar a pedreira ita?na, eterna vigia de nossa cidade, e a reserva natural Feliciano miguel amidala, famosa pela preserva??o do mono carvoeiro, conhecido como muriqui. Tamb?m temos o lugar conhecido como jo?o da matinha, uma grande ?rea de preserva??o de animais, quase um mini-zool?gico, com macaquinhos, avestruzes, araras, entre outros tantos bichinhos.

Bom Jardim de Minas j? ? conhecida pela atmosfera religiosa. A antiga igreja Matriz do Senhor Jesus do Matozinho, constru?da em meados do s?culo XVIII, atrai milhares de romeiros. S?o pontos tur?sticos tamb?m o Morro de Caxambu com o Cristo Redentor, de onde ? poss?vel avistar toda a regi?o e a Cachoeira das Brom?lias.

Em Arantina, as paradas obrigat?rias s?o o Museu Biblioteca Instituto Ov?dio Ant?nio Pires, a Esta??o Cultura e o Anfiteatro Padre Dislau. Em Andrel?ndia, os casar?es hist?ricos sobressaem. O Parque Arqueol?gico da Serra de Santo Ant?nio, com suas famosas inscri?es rupestres de tr?s mil anos, tamb?m chama a aten??o. N?o seria diferente com a Igreja do Ros?rio, constru?da no s?culo XVII.

Em Seritinga, munic?pio onde os rios Franceses e Aiuruoca se encontram, o artesanato, enriquecido pelos bordados, croch?s e renda turca movimentam o com?rcio local. Continuando o percurso do Circuito, chega-se a Minduri. A Chapada dos Perdizes com suas forma?es rochosas e grutas devem ser visitadas.

Assim como em Seritinga, o artesanato tamb?m marca a cidade. Em Passa-Vinte, divisa com o Rio de Janeiro, a Pedreira do Carapu?a, as cachoeiras e grutas encantam os turistas.