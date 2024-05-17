Molecas de bermuda Confort?veis, vers?teis e estilosas, as bermudas ganham espa?o no guarda-roupa feminino e viram febre no ver?o


Elas sa?ram do guarda-roupa masculino e entraram com tudo na prefer?ncia da mulherada. Confort?veis, vers?teis e estilosas, as bermudas ganham espa?o na silhueta feminina e, com certeza, chegam para ficar.

Nada de pensar naquele corte reto e largad?o usado pelos marmanjos. As bermudas femininas chegam leves, regadas de acess?rios e formas que valorizam a beleza da mulher. ? apostar no estilo de cada uma!

Tecido para todos os corpos

Os mais diversos tipos de tecidos integram o "mundo fant?stico das bermudas". Desde o jersey, na onda eletrizante do ver?o, at? a viscose, brim, jeans e malhas frias. Quando o assunto ? bermuda feminina, as fronteiras s?o eliminadas e d? para usar e abusar de todas as formas.

Para as mais magrinhas, com pernas finas, s?o aconselhav?is bermudas em brim e jeans, que alargam os quadris e as pernas. O molde deve ser mais largo que o n?mero original, para "engrossar" as pernocas, e repleto de bolsos, fivelas e cintos. O balon?, em alta em todas as pe?as, ? tamb?m uma op??o para quem est? bem magrinha e querendo real?ar as formas.

As mulheres de pernas grossas t?m duas alternativas: bermudas at? o joelho ou curtinhas de malha! Fica um show! Principalmente, com todas aquelas que possuem tecidos bem leves, macios e delicados, como a viscose, jersey e malha.

Para quem o quadril muito largo, mas n?o quer deixar de usar a sensa??o do ver?o, ? s? evitar malhas muito flex?veis e que coloquem em evid?ncia as gordurinhas.

A qualquer hora

A descontra??o pode ser total com as pernas ? mostra! Para o dia e a noite, a bermuda ca? como uma luva nesta esta??o. Nas festas informais essas pe?as s?o garantia de conforto e despojamento.

O estilo surfista, que imita os bermud?es masculinos, s? serve para a praia ou um churrasco. N?o tente inovar em ocasi?es diversas.

N?o se esque?a de colocar na lista as "bermudas noturnas"! ?, nada de censura. Elas s?o charmosas de dia e ousadas ? noite. D? para explorar ao m?ximo, as bermudas longas em cetim (que tal balon??) ou as mais cl?ssicas em tricoline. N?o h? como errar!


Muito cuidado com combina?es esportivas ? noite! Nada de usar bermudas "a la Indiana Jones". Tente sair do estilo praia e cair no cl?ssico. ? a melhor op??o para n?o errar a m?o!

Os acess?rios devem ser explorados em todos os momentos. Invista em cintos, broches, brilhantes, len?os e tudo mais o que for poss?vel nas bermudas. Arrase!



