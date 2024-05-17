Estilo e prote??o Mais que bonitos, seus ?culos de sol devem oferecer prote??o. Os olhos e a retina agradecem...

Rep?rter: Fernanda Leonel

Edi??o: Ludmila Gusman

Design: Laura Ferreira

Janeiro/2007

O barato que sai caro. ? exatamente assim que os oftalmologistas definem a atitude de algu?m que, em pleno ver?o, opta por comprar um ?culos de sol em qualquer banquinha de importados por a?.

Se os modelos matam a gente de vontade de ter um de cada, vale resistir ? tenta??o. Usar ?culos de sol que n?o proteja os olhos contra os raios ultravioletas, pode causar danos irrevers?veis ? sa?de dos olhos. E a?, o ver?o ou as f?rias que n?o eram para sair da mem?ria, acaba sendo sin?nimo de uma lembran?a bem diferente.

Como resume o oftalmologista Newton Valle (foto abaixo) antes de se ocupar com a beleza do modelo ou se ele est? na moda, ? importante que o consumidor se informe sobre a qualidade do produto que vai levar no rosto. Bons ?culos de sol devem, obrigatoriamente, ter filtros de raios ultravioletas (UV) nas lentes, o que ? imprescind?vel para proteger a retina (? pra isso que ele serve, n?o se esque?a).

Tanto cuidado tem l? suas raz?es, pois muitas complica?es podem acontecer se a prote??o n?o existir efetivamente, como uma catarata ou altera??o da retina. Lentes de baixa qualidade tamb?m podem gerar aquelas famosas dores de cabe?a, que n?o passam e que ningu?m tamb?m sabe o que ?.

"Uma lente escura de m? qualidade pode causar distor?es que comprometem a vis?o, e pior, potencializam os efeitos dos raios UV, j? que diminuem a luminosidade e aumentam da pupila da pessoa, gerando conseq?entemente, maior absor??o dos raios nocivos" , explica o oftalmologista.

Segundo Newton, o que mais faz mal ao olho ? o fogo. E que os raios UV-A representam exatamente isso, guardadas as devidas propor?es. Para o oftalmologista, a diferen?a do fogo com os raios est? na lentid?o e sil?ncio com que a a??o de "queimar" vai se manifestando.

"N?o conhecemos ningu?m que ficou cego por n?o proteger seus olhos conta a radia??o UV com uso de lentes filtrantes, mas certo ? que existe um n?mero imenso de pessoas que apresentam degenera??o macular relacionada com a idade por tal descuido (a m?cula ? a regi?o central da retina onde percebemos os detalhes de formas e objetos, como ler, ver TV e reconhecer pessoas)"

, explica Newton Valle.

Antes s? do que mal acompanhado

?culos ruins fazem mais mal que n?o usar nada, garante o oftalmologista Newton do Valle. Como ele explica, a utiliza??o de ?culos de sol de lentes que n?o oferecem prote??o adequada ? considerada mais perigosa do que a n?o-utiliza??o.

Isso porque o olho humano possui mecanismos de defesa naturais, que s?o inibidos pela escurid?o proporcionada pelas lentes de m? qualidade. Por conta disso, a pupila, que se fecharia automaticamente diante da luminosidade, mant?m-se aberta.

E se as lentes n?o protegem os olhos, os raios ultravioleta passam e afetam a retina mais severamente do que se a pessoa n?o estivesse usando nenhum tipo de prote??o.

Como escolher ?culos apropriados

A olho nu n?o ? poss?vel saber se os ?culos possuem ou n?o os filtros necess?rios. Para isso, as ?ticas, normalmente, utilizam um aparelho que faz a medi??o, que pode e deve ser acompanhada pelo cliente. Isso ir? confirmar se as especifica?es da etiqueta do produto s?o ver?dicas.

Para o oftalmologista Newton Valle, o consumidor deve exigir o selo nas lentes que indica a filtragem em 99 a 100% de radia??o UV-A e UV-B, pelo menos, para fazer uso mesmo em dias nublados, j? que as nuvens n?o filtram tais radia?es.

Anote algumas dicas: