Salada de camar?o com cogumelos Frutos do mar e salada s?o a cara do ver?o. Juntos ficam ainda melhores
Edi??o: Ludmila Gusman
Design: Laura Ferreira
Janeiro/2007
Quando chega o ver?o, todo mundo quer saber de comidas mais leves, refrescantes, para amenizar as atlas temperaturas. Por isso tem sempre algu?m que perde alguns quilinhos ou mant?m a forma.
Frutas, sucos, saladas s?o alimentos indispens?veis na mesa desta esta??o. O chefe de cozinha, T?lio Villa?a, preparou uma salada de camar?o com cogumelo para uma pessoa. O sabor ? picante e a montagem do prato faz qualquer um sentir o gosto s? de olhar. ? a velha hist?ria que a degusta??o come?a pelo visual.
Na casa noturna e no restaurante onde Villa?a ? chefe, ele prepara o que chama de card?pio contempor?neo.
"Sa?mos da tradi??o", diz.
A mistura de cores e de sabores ? algo que ele gosta de proporcionar aos seus clientes.
"Uso muita jabuticaba, goiaba, fa?o um petit gateau com sorvete de p?talas de rosa", exemplifica. Na salada de camar?o, ele usa azeite de oliva com curry, que deixa a cor ainda mais viva.
A paix?o pela culin?ria, como o chef mesmo conta, vem de pequeno, mas ele come?ou a colocar mais o talento em pr?tica na ?poca em que ainda era banc?rio, em Belo Horizonte. Toda sexta-feira era dia de happy hour e o encarregado da prepara??o da mesa de frios era Villa?a.
Depois de frios, ele passou a preparar jantares para os amigos.
"Chegou um tempo que meu chefe me dispensava na sexta s? para eu ficar por conta disso", revela.
Certo dia, ele resolveu que montaria um caf? e fez cursos de tortas, doces e chocolates. Mas o neg?cio foi crescendo e virou um bistrot.
"Fiz curso em Belo Horizonte, S?o Paulo, Rio...". At? que h? uns tr?s anos, ele resolveu voltar para Juiz de Fora, onde est? sua fam?lia.
E ele mostra nesta receita simples como sua habilidade ? essencial para que a prepara??o deste prato de salada com camar?o e cogumelos seja ainda mais r?pida do que estamos acostumados a ver. Em menos de cinco minutos ele leva ao fogo os shitakes e os champignons de Paris, os camar?es M e monta o visual da salada. Confira!
Passo-a-passo
Os ingredientes s?o f?ceis de achar em qualquer mercado, os temperos s?o pimenta preta, sala a gosto e um pouco de curry. Os cogumelos podem ser temperados a seu modo, antes de lev?-los rapidamente ao fogo.
Ingredientes - 1 x?cara de azeite de oliva. Coloque 1 colher (ch?) de curry e esquente levemente para misturar.
Ingredientes - 1 tomate. Lave bem, retire as sementes e corte em cubinhos.
Ingredientes - Uma folha de alface crespa verde, uma folha de alface crespa rubi, uma folha de chic?ria e um ramo de agri?o.
Ingredientes - 40 g de shitake e 40 g de champignon de Paris. Misture os dois e tempere com um pouco de pimenta e sal a gosto.
Ingredientes - 120 g de camar?o M (m?dio) limpos.
1? passo - Esquente uma frigideira e jogue um pouco de azeite e frite os camar?es, mexendo, at? que fiquem dourados.
2? passo - Em outra frigideira, Villa?a colocou os cogumelos (shitake e Paris) em frigideira quente com um pouco de azeite e deixou no fogo mexendo, rapidamente.
3? passo - Agora ? s? montar. Pegue um prato bonito, coloque os cogumelos no centro.
4? passo - Por cima dos cogumelos, coloque os camar?es.
5? passo - Acima dos camar?es, coloque as folhas.
6? passo - Nas bordas do prato, coloque os tomates picados. Regue todo o prato com o azeite com curry.
7? passo - Ao servir o prato, o camar?o e os cogumelos n?o estar?o mais quentes, para as folhas n?o murcharem e n?o queimarem.
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!