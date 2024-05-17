P?s ao ar livre

Salada de camarão com cogumelos Frutos do mar e salada são a cara do verão. Juntos ficam ainda melhores

Quando chega o ver?o, todo mundo quer saber de comidas mais leves, refrescantes, para amenizar as atlas temperaturas. Por isso tem sempre algu?m que perde alguns quilinhos ou mant?m a forma.

Frutas, sucos, saladas s?o alimentos indispens?veis na mesa desta esta??o. O chefe de cozinha, T?lio Villa?a, preparou uma salada de camar?o com cogumelo para uma pessoa. O sabor ? picante e a montagem do prato faz qualquer um sentir o gosto s? de olhar. ? a velha hist?ria que a degusta??o come?a pelo visual.

Na casa noturna e no restaurante onde Villa?a ? chefe, ele prepara o que chama de card?pio contempor?neo. "Sa?mos da tradi??o" , diz.

A mistura de cores e de sabores ? algo que ele gosta de proporcionar aos seus clientes. "Uso muita jabuticaba, goiaba, fa?o um petit gateau com sorvete de p?talas de rosa" , exemplifica. Na salada de camar?o, ele usa azeite de oliva com curry, que deixa a cor ainda mais viva.

A paix?o pela culin?ria, como o chef mesmo conta, vem de pequeno, mas ele come?ou a colocar mais o talento em pr?tica na ?poca em que ainda era banc?rio, em Belo Horizonte. Toda sexta-feira era dia de happy hour e o encarregado da prepara??o da mesa de frios era Villa?a.

Depois de frios, ele passou a preparar jantares para os amigos. "Chegou um tempo que meu chefe me dispensava na sexta s? para eu ficar por conta disso" , revela.

Certo dia, ele resolveu que montaria um caf? e fez cursos de tortas, doces e chocolates. Mas o neg?cio foi crescendo e virou um bistrot. "Fiz curso em Belo Horizonte, S?o Paulo, Rio..." . At? que h? uns tr?s anos, ele resolveu voltar para Juiz de Fora, onde est? sua fam?lia.

E ele mostra nesta receita simples como sua habilidade ? essencial para que a prepara??o deste prato de salada com camar?o e cogumelos seja ainda mais r?pida do que estamos acostumados a ver. Em menos de cinco minutos ele leva ao fogo os shitakes e os champignons de Paris, os camar?es M e monta o visual da salada. Confira!

Passo-a-passo

Os ingredientes s?o f?ceis de achar em qualquer mercado, os temperos s?o pimenta preta, sala a gosto e um pouco de curry. Os cogumelos podem ser temperados a seu modo, antes de lev?-los rapidamente ao fogo.

Ingredientes - 1 x?cara de azeite de oliva. Coloque 1 colher (ch?) de curry e esquente levemente para misturar.

Ingredientes - 1 tomate. Lave bem, retire as sementes e corte em cubinhos.

Uma folha de alface crespa verde, uma folha de alface crespa rubi, uma folha de chic?ria e um ramo de agri?o.

Ingredientes - 40 g de shitake e 40 g de champignon de Paris. Misture os dois e tempere com um pouco de pimenta e sal a gosto.

120 g de camar?o M (m?dio) limpos.

1? passo - Esquente uma frigideira e jogue um pouco de azeite e frite os camar?es, mexendo, at? que fiquem dourados.

Em outra frigideira, Villa?a colocou os cogumelos (shitake e Paris) em frigideira quente com um pouco de azeite e deixou no fogo mexendo, rapidamente.

3? passo - Agora ? s? montar. Pegue um prato bonito, coloque os cogumelos no centro.

Por cima dos cogumelos, coloque os camar?es.

5? passo - Acima dos camar?es, coloque as folhas.

Nas bordas do prato, coloque os tomates picados. Regue todo o prato com o azeite com curry.

7? passo - Ao servir o prato, o camar?o e os cogumelos n?o estar?o mais quentes, para as folhas n?o murcharem e n?o queimarem.