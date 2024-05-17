foto de pessoa comprando leite Pulseiras coloridas

As pulseiras de pl?stico que foram sucesso nos anos 80 est?o de volta e agrada a todas as gera?es de mulheres. Voc? as encontra por todos os lados de camel?s a boutiques de moda. Caras, baratadas, lisas com brilho, redondas, quadradas... Desde de setembro, juizforanas j? procuram pelo produto que promete ser epidemia no ver?o combinando com os biqu?nis ???

Roupas mais largas e com mais conforto

o dourado ao lado de cores como o amarelo can?rio, o azul cobalto e o rosa pink e, ainda paet?s e estampas sutis, em tons que saem do branco, passam pelo cinza e combinam com o preto s?o dicas para quem quer ficar na moda nessa esta??o. ???

Biqu?nis com glamour

Nas lojas de Juiz de Fora a tend?ncia luminosa ? flagrante. A tend?ncia ? uma moda praia com mais glamour em que reinar?o os brilhos e paet?s Outra tend?ncia forte ? o biqu?ni customizado, que permite uma mistura das partes de dois biqu?nis diferentes, produzindo uma pe?a completamente aut?ntica. H? tamb?m muito colorido nas pe?as ???

Dicas de maquiagem para ficar linda neste ver?o

Devo combinar a maquiagem com a roupa ou com os acess?rios? No ver?o, devo carregar nos olhos ou nos l?bios? Posso usar maquiagem forte nos dois lugares ao mesmo tempo ou a esta??o pede tons mais leves? Estas s?o perguntas comuns que o make up artist, Marcos Costa, responde com freq??ncia. Confira as dicas para uma maquiagem perfeita ???


