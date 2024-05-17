Batas e vestidos As roupas mais largas oferecem mais conforto e s?o ideais para esconder os pneuzinhos para quem quer mostrar a silhueta usar os cintos ? uma boa pedida

Renata Solano

*Colabora??o

05/12/2007

"No ver?o 2008 vamos encontrar de tudo, desde malha at? tecidos mais nobres como seda, por exemplo. Cores met?licas como prateado v?o estar em alta, mas bastante misturada com as tonalidades de cinza" , indica a produtora de moda Ethel Lacerda.

Al?m disso, o dourado ao lado de cores como o amarelo can?rio, o azul cobalto e o rosa pink e, ainda paet?s e estampas sutis, em tons que saem do branco, passam pelo cinza e combinam com o preto s?o dicas para quem quer ficar na moda nessa esta??o.

Durante essa ?poca do ano, onde o calor ? intenso, a moda busca deixar as pessoas mais confort?veis, por isso, pe?as mais leves e soltas s?o o ideal. No ver?o o uso dos vestidos ? grande, porque deixam o corpo livre para movimentos.

A moda ver?o 2008 n?o podia ser diferente! As principais grifes do Brasil elegeram os vestidos e as batas como pe?as-chave para a moda da esta??o. A camiseta fica mais comprida, oferecendo a funcionalidade de se transformar em vestido para desfilar com as pernas ? mostra nos dias quentes.

Ali?s, os vestidos que est?o cada vez mais curtos d?o for?a para o renascimento das batas e blusas mais largas. Assim, a composi??o com cal?as jeans fica ainda mais forte e, agrada inclusive ?s mulheres que n?o est?o satisfeitas com o corpo e com os "pneuzinhos" na cintura.

E, para aquelas que pretendem incrementar o visual, a dica ? colocar cintos, de couro, verniz ou el?stico na cintura, embaixo do busto ou mesmo nos quadris.

Os jeans skinny continuam com for?a total. As cinturas das cal?as v?o agradar a todos os gostos, voc? pode optar pela cintura baixa ou pela cintura alta. Cintos largos continua e v?m em verniz ou couros metalizados.

As batas para o ver?o s?o uma pedida porque deixam a mulher mais confort?vel e permitem, por exemplo, a exposi??o de determinada parte do corpo, seja o colo ou mesmo as costas.

"O ideal ? escolher a roupa de acordo com o lugar onde voc? vai, porque essa moda de roupas mais larguinhas em cima e mais justas embaixo, ou seja, blusas mais largas e cal?as mais justas, est? presente tanto para o dia-a-dia quanto para a noite, com a aplica??o de bordados e o uso de tecidos mais finos" , orienta Ethel.

*Renata Solano ? estudante de Comunica??o Social da UFJF