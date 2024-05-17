Biqu?nis v?m com toque de glamour Brilho e misturas s?o o ponto alto da esta??o dourada

Marinella Souza

*Colabora??o

07/12/2007

Sol, calor, c?u azul... ? o ver?o come?ando a dar sinais de sua chegada. Com um cen?rio desses, ? imposs?vel n?o pensar em praia, piscina e coisas do g?nero. E nessas horas, n?o se pode deixar de lado o estilo, manter-se na moda ? fundamental.

O produtor de moda, Jo?o Paulo Braga, afirma que em 2008, a tend?ncia ? uma moda praia com mais glamour em que reinar?o os brilhos e paet?s. "O ver?o 2008 vai ser mais chique, o grande destaque vai ser o 'biquini de resort', ou seja, aquele biqu?ni mais chiques, com tecidos brilhantes e bordados" , explica.

Nas lojas de Juiz de Fora essa tend?ncia luminosa ? flagrante, mas nem s? de paet?s se fazem as vitrines. H? muito colorido e as vendedoras afirmam que h? procura ? grande. Jo?o Paulo justifica essa procura. "O colorido ? uma segunda tend?ncia para o pr?ximo ver?o" .

Outra tend?ncia forte ? o biqu?ni customizado, que permite uma mistura das partes de dois biqu?nis diferentes, produzindo uma pe?a completamente aut?ntica. Algumas lojas d?o essa liberdade, outras j? vendem as pe?as misturadas. H? op?es para todos os gostos.

E ao contr?rio do que se pensa, n?o ? preciso misturar apenas pe?as lisas com as estampadas. Jo?o Paulo explica que ? poss?vel misturar estampas sem ficar exagerado demais. "Se os estampados forem na mesma cad?ncia, como por exemplo, dois tipos distintos de listras, o resultado fica excelente" , garante o produtor.

Apesar de estarem sempre antenadas, nem sempre as mulheres querem apenas estar na moda. A vendedora, Wlakiria Totti de Oliveira, revela que n?o segue tend?ncias. "Eu sigo o meu gosto mesmo, n?o me importo com o que est? ou n?o na moda" , diz a mo?a.

Walkiria diz que para ela, mais do que a beleza da pe?a, o que importa mesmo ? o conforto. "Procuro um biqu?ni que me deixe ? vontade, que n?o valorize muito os meus pneuzinhos, que seja bonito, colorido e n?o me incomode" .

Nos quesitos 'n?o incomodar e disfar?ar pneuzinhos', as calcinhas mais largas s?o uma excelente escolha. E o melhor: est?o super na moda. Parece que, finalmente a moda resolveu atender as mulheres 'normais', que, apesar das gordurinhas extras, tamb?m tem um direito a um bronzeado bacana.

Mas para quem, mesmo com o corpo em dia n?o est? preocupada com o bronzeado, em 2008 os modelos modernos de mai?s, que seguem essa linha 'resort', est?o bel?ssimos. Com um corte diferenciado e muito brilho, essas pe?as deixam as mulheres sensuais, sem precisar perder a eleg?ncia. S?o chiqu?rrimos e uma excelente op??o para 'dar uma pinta' na praia ou na piscina no fim de tarde.

Para as mais ousadas, a op??o s?o os biqu?nis de pe?as menores e com estampas diferentes como as de bichos e as de bolinhas.

*Marinella SOuza ? estudante de Comunica??o Social na UFJF