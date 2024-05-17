Bolsas de praia Praticidade e beleza para o look praia

Marinella Souza

*Colaboração

16/01/2008

Nada melhor do que curtir o verão na praia ou piscina, mas isso pode virar um tormento para as mulheres. Protetor solar, óculos de sol, escova, creme para o cabelo, celular, carteira, canga.... São tantos os badulaques que é difícil arrumar um compartimento que caiba tudo isso.

Pois a moda verão 2008 resolveu esse probleminha: trouxe de volta as bolsas enormes e coloridas que são práticas e compõem o visual de uma forma bonita e elegante.

Dando uma olhada nas vitrines das lojas de Juiz de Fora, pode se perceber que há bolsas para todos os gostos. Desde aquelas supercoloridas às mais discretas, das mais caras às mais baratas.

As vendedoras comemoram o sucesso das vendas desse acessório e algumas até reclamam que perderam vendas porque a procura continua e o estoque já não consegue atender a demanda.

Foi o que aconteceu com Rosana Oliveira. Gerente de uma loja, a moça reclama que muitas pessoas ainda estão procurando as bolsas de praia, mas o estoque acabou.

Para Rosana, o sucesso das bolsas se deve à beleza e praticidade do produto. " As bolsas são leves, bonitas e coloridas. Além disso são muito práticas, cabe tudo o que a gente precisa levar para a praia" , diz.

Rosana conta que não há um perfil específico para as megabolsas. "Aqui na loja desde as adolescentes até as vovós procuram as bolsas" , revela.

Gerente de uma loja em que o público é mais direcionado, Fernanda Ferreira Lima acredita que essas bolsas estão fazendo sucesso porque, além de bonitas e práticas, são também muito versáteis.

"Elas são diferentes daquelas bolsas que vendem na praia, são mais bonitas e podem ser usadas depois que o verão acabar. Não são peças de uma única estação" , comenta.

Além da praticidade e versatilidade, a gerente Fernanda Geara destaca o colorido como grande atrativo para as bolsas de praia. "Elas são muito coloridas, isso atrai muito as pessoas no verão. Essa é uma estação que pede cores fortes e vibrantes" , diz.

Bonitas, práticas, grandes e coloridas as bolsas grandes vieram com tudo no verão e prometem continuar fazendo a cabeça da mulherada nas próximas estações. Elas dão um toque de charme e estilo ao visual mais minimalista.

*Marinella Souza é estudante de Comunicação Social da UFJF