Pulseiras coloridas
Elas v?m em diferentes formatos e variadas cores e prometem ser
a sensa??o para combinar com o seu biqu?ni neste ver?o
*Colabora??o
17/12/2007
O ver?o est? chegando e com ele as cores fortes invadem o vestu?rio, em especial, o feminino. Amarelo, laranja, roxo e vermelho v?m contudo nessa esta??o. Essas cores est?o presentes desde as blusas que deixam os ombros ? mostra, passando pelos biqu?nis e chegando aos acess?rios. Sim, brincos, cord?es e, particularmente, as pulseiras v?m bastante coloridas no ver?o 2008.
As pulseiras de pl?stico que foram sucesso nos anos 80 est?o de volta e agrada a todas as gera?es de mulheres. A gerente de vendas de uma loja especializada em
bijuterias, Laureciana de Paula, conta que essa moda n?o tem um
perfil particular.
"A procura ? geral, jovens, crian?as e adultas querem as pulseiras
coloridas".
Antenadas, as juizforanas come?aram a procurar pelo produto bem antes da esta??o
do sol.
"Em setembro j? tinha gente querendo as pulseiras coloridas", comenta
Laureciana.
A gerente acredita que o sucesso das pulseiras est?o justamente nas cores fortes.
"O ver?o pede pe?as mais coloridas", diz ela. Mas pondera:
"essas pulseiras
s?o pe?as de impacto, se n?o tomar cuidado, cansa de usar".
Laureciana conta que as redondas lisas s?o as que mais saem, mas a procura ? diversificada.
"As pessoas ainda pensam muito antes de levar as quadradas", diz. As pe?as
transparentes s?o mais procuradas pelas mais recatadas, que temem o extravagante.
"Muita gente leva as transparentes para misturar com a lisa. Isso acontece
com os formatos diferentes tamb?m", ressalta Laureciana.
As cores mais procuradas, segundo a percep??o de Laureciana s?o preta, branca, vermelha e, em especial a amarela e a roxa. Mas com a proximidade do R?veillon, a branca e a prata t?m sido bastante procuradas.
Nem s? de moda sobrevivem as pulseiras coloridas. A estudante Ad?lia Guberman,
garante que usa as pulseiras porque gosta.
"Faz muito tempo que uso esse tipo
de pulseira. Muito antes de estarem na moda", diz ela.
Op?es variadasAs pulseiras com detalhes est?o ? disposi??o das mais ousadas. Para Laureciana, elas atendem a um p?blico mais espec?fico.
"Essas com detalhes em strass s?o para aquelas que n?o t?m medo de errar", arrisca.
Ad?lia diz que acha as pulseiras bonitas e que n?o se liga muito em moda.
"Eu vou
continuar usando minhas pulseiras mesmo depois que sa?rem de moda". Se a previs?o
de Laureciana se concretizar, a estudante - que tem uma pulseira de cada cor - n?o
precisar? se preocupar em estar fora de moda.
"Acho que essa ? uma moda que veio para ficar", diz a vendedora.
*Marinella Souza ? estudante de Comunica??o Social na UFJF
