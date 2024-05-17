Pulseiras coloridas Elas v?m em diferentes formatos e variadas cores e prometem ser

a sensa??o para combinar com o seu biqu?ni neste ver?o

Marinella Souza

*Colabora??o

17/12/2007

O ver?o est? chegando e com ele as cores fortes invadem o vestu?rio, em especial, o feminino. Amarelo, laranja, roxo e vermelho v?m contudo nessa esta??o. Essas cores est?o presentes desde as blusas que deixam os ombros ? mostra, passando pelos biqu?nis e chegando aos acess?rios. Sim, brincos, cord?es e, particularmente, as pulseiras v?m bastante coloridas no ver?o 2008.

As pulseiras de pl?stico que foram sucesso nos anos 80 est?o de volta e agrada a todas as gera?es de mulheres. A gerente de vendas de uma loja especializada em bijuterias, Laureciana de Paula, conta que essa moda n?o tem um perfil particular. "A procura ? geral, jovens, crian?as e adultas querem as pulseiras coloridas" .

Antenadas, as juizforanas come?aram a procurar pelo produto bem antes da esta??o do sol. "Em setembro j? tinha gente querendo as pulseiras coloridas" , comenta Laureciana.

A gerente acredita que o sucesso das pulseiras est?o justamente nas cores fortes. "O ver?o pede pe?as mais coloridas", diz ela. Mas pondera: "essas pulseiras s?o pe?as de impacto, se n?o tomar cuidado, cansa de usar" .

Laureciana conta que as redondas lisas s?o as que mais saem, mas a procura ? diversificada. "As pessoas ainda pensam muito antes de levar as quadradas" , diz. As pe?as transparentes s?o mais procuradas pelas mais recatadas, que temem o extravagante. "Muita gente leva as transparentes para misturar com a lisa. Isso acontece com os formatos diferentes tamb?m" , ressalta Laureciana.

As cores mais procuradas, segundo a percep??o de Laureciana s?o preta, branca, vermelha e, em especial a amarela e a roxa. Mas com a proximidade do R?veillon, a branca e a prata t?m sido bastante procuradas.

Nem s? de moda sobrevivem as pulseiras coloridas. A estudante Ad?lia Guberman, garante que usa as pulseiras porque gosta. "Faz muito tempo que uso esse tipo de pulseira. Muito antes de estarem na moda" , diz ela.

Op?es variadas

"Essas com detalhes em strass s?o para aquelas que n?o t?m medo de errar"

As pulseiras com detalhes est?o ? disposi??o das mais ousadas. Para Laureciana, elas atendem a um p?blico mais espec?fico., arrisca.

Ad?lia diz que acha as pulseiras bonitas e que n?o se liga muito em moda. "Eu vou continuar usando minhas pulseiras mesmo depois que sa?rem de moda" . Se a previs?o de Laureciana se concretizar, a estudante - que tem uma pulseira de cada cor - n?o precisar? se preocupar em estar fora de moda. "Acho que essa ? uma moda que veio para ficar" , diz a vendedora.

*Marinella Souza ? estudante de Comunica??o Social na UFJF