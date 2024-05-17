De pernas de fora Os shorts que eram muito usados como conforto para ficar em casa, s?o destaques e assumem papel fundamental na composi??o do modelito


Renata Solano
*Colabora??o
05/01/2008
Para quem n?o est? sabendo como lidar com o calor que tem feito, fique tranq?ilo! A moda ver?o 2008 pensou exatamente em sa?das para esse problema. As pe?as-chaves do ver?o como os vestidos, as saias e os shorts ficaram ainda mais curtinhas.

"O objetivo ? deixar o corpo ? vontade, por isso os tecidos est?o mais leves e as pe?as est?o menores", descreve a produtora de moda, Ethel Lacerda.

E ela afirma que os shorts funcionam n?o s? durante o dia, mas tamb?m ? noite, aliados a acess?rios grandes ou confeccionados com tecidos especiais e nobres, como o cetim e a seda.

"Os modelos curtos est?o na moda como os microvestidos, as minissaias e, principalmente os micro shorts. Dentro dessa moda os shorts balon?s ganham um destaque muito grande", descreve o produtor de moda Marcelo Mostaro.

Seu estilo

Seja no corte estilo balon? ou no formato convencional, os shorts t?m aparecido nas vitrines das lojas e, conseq?entemente, no guarda-roupas das mulheres. A pe?a, que era muito usada como conforto para ficar em casa, toma propor?es e assume o papel de fundamental para a composi??o de um modelito especial para o ver?o.

No entanto, Marcelo orienta que as mulheres que possuem os quadris mais largos escolham os modelos de short convencionais, como corte reto e sem bolsos do lado, os chamados cargos.

A moda n?o consegue favorecer todos os tipos de corpo, por isso, ? preciso tomar alguns cuidados. Mas, ao mesmo tempo, a possibilidade de usar brilhos e bordados est? permitindo que a mulher se sinta ? vontade para usar muito paet? e bordado com sementes da flora brasileira", orienta, Marcelo.

"O leque de cores aparece bem variado, op?es como gelo, branco, azul cobalto, vermelho, alaranjado, roxo, verde, amarelo", orienta a vendedora de uma loja em Juiz de Fora, Lilian Franco.

Al?m disso, t?m op?es de comprimento, estilo e tecidos. "Temos diversos estilos de shorts, desde mais curtos at? mais compridos e, com cortes mais modernos ou mais cl?ssicos. O balon? ? uma op??o muito forte para o ver?o, mas o jeans b?sico tamb?m tem tido muita procura", afirma Lilian.

Assim, a op??o de usar short para ir ? praia, ? piscina, ou mesmo ao shopping e ?s festas ? o que o ver?o pede e a moda permite. Portanto, use e abuse dos shortinhos, sejam eles de seda, brim, jeans, tecido ou malha.

*Renata Solano ? estudante de Comunica??o Social da UFJF


