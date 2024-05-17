Sung?o continua em alta Discreta e charmosa, a sunga mais larga, conhecida como sung?o, continua entre as preferidas pelos homens e vai arrasar neste ver?o
07/12/2007
As sungas j? foram pequenininhas, estampadas, coloridas, mas j? tem alguns ver?es que a sunga larga, mais conhecida como sung?o tem feito a cabe?a dos homens (e das mulheres tamb?m).
Os sung?es normalmente v?m em tons monocrom?ticos, simples, sem muitos detalhes. As novidades no vestu?rio de banho ficam normalmente restritas para os biqu?nis e os homens acabam repetindo modelos ano ap?s ano. Mas em 2008 a coisa ser? diferente.
Assim como as mulheres, os homens poder?o variar os modelitos quando forem curtir a praia ou a piscina. O modelo continua sendo o cl?ssico, mais largo e discreto, mas os detalhes fazem a diferen?a.
O produtor de moda, Jo?o Paulo Braga, conta quais s?o as novidades
das sungas deste ver?o.
"Em 2008 haver? variedade de modelos, que vir?o com mais
de uma cor", aposta Jo?o Paulo.
Al?m dos modelos bicolores, o que se v? nas vitrines s?o cores mais vivas tamb?m. Embora o bom e velho 'pretinho b?sico' seja o preferido dos meninos, os sung?es coloridos t?m sido bastante procurados.
As cores variam e depende muito do estilo de cada um, o fato ? que os homens est?o dedicando um pouco mais de tempo para escolher o modelo que melhor se adequa ao seu corpo. Seja por vaidade ou por press?o das esposas e namoradas, o fato ? que o ver?o deles tamb?m ser? bastante colorido.
"O tye-dye ? uma estampa que d? um charme extra para a sunga", explica
Jo?o Paulo.Mas o produtor afirma que n?o ? todo homem que aceita essa novidade.
"Esse tipo de sunga ? mais procurado pelos fashionistas de plant?o, que est?o sempre buscando um diferencial na hora de se vestir"
Modernos ou tradicionais, estampados ou discretos, o fato ? que os sung?es est?o cada vez mais bonitos e charmosos. Cada modelo ? diferente do outro e fazem as areias muito mais coloridas. A mulherada agradece.
*Marinella Souza ? estudante de Comunica??o Social na UFJF
