Sung?o continua em alta Discreta e charmosa, a sunga mais larga, conhecida como sung?o, continua entre as preferidas pelos homens e vai arrasar neste ver?o

Marinella Souza

*Colabora??o

07/12/2007

As sungas j? foram pequenininhas, estampadas, coloridas, mas j? tem alguns ver?es que a sunga larga, mais conhecida como sung?o tem feito a cabe?a dos homens (e das mulheres tamb?m).

Os sung?es normalmente v?m em tons monocrom?ticos, simples, sem muitos detalhes. As novidades no vestu?rio de banho ficam normalmente restritas para os biqu?nis e os homens acabam repetindo modelos ano ap?s ano. Mas em 2008 a coisa ser? diferente.

Assim como as mulheres, os homens poder?o variar os modelitos quando forem curtir a praia ou a piscina. O modelo continua sendo o cl?ssico, mais largo e discreto, mas os detalhes fazem a diferen?a.

O produtor de moda, Jo?o Paulo Braga, conta quais s?o as novidades das sungas deste ver?o. "Em 2008 haver? variedade de modelos, que vir?o com mais de uma cor" , aposta Jo?o Paulo.

Al?m dos modelos bicolores, o que se v? nas vitrines s?o cores mais vivas tamb?m. Embora o bom e velho 'pretinho b?sico' seja o preferido dos meninos, os sung?es coloridos t?m sido bastante procurados.

As cores variam e depende muito do estilo de cada um, o fato ? que os homens est?o dedicando um pouco mais de tempo para escolher o modelo que melhor se adequa ao seu corpo. Seja por vaidade ou por press?o das esposas e namoradas, o fato ? que o ver?o deles tamb?m ser? bastante colorido.

Os mais descolados n?o se ligam s? nas cores fortes, apostam tamb?m num detalhe que tem feito a diferen?a. Segundo Jo?o Paulo, a modelagem tye-dye d? um toque de estilo na sunga tradicional.

"O tye-dye ? uma estampa que d? um charme extra para a sunga" , explica Jo?o Paulo.Mas o produtor afirma que n?o ? todo homem que aceita essa novidade. "Esse tipo de sunga ? mais procurado pelos fashionistas de plant?o, que est?o sempre buscando um diferencial na hora de se vestir"

Modernos ou tradicionais, estampados ou discretos, o fato ? que os sung?es est?o cada vez mais bonitos e charmosos. Cada modelo ? diferente do outro e fazem as areias muito mais coloridas. A mulherada agradece.

*Marinella Souza ? estudante de Comunica??o Social na UFJF