R?porter: Fernanda Leonel

Edi??o: Ludmila Gusman

Designer: L?via Mattos

Janeiro/2006

Clique no ?cone ao lado para ver as novidades do ver?o quando o assunto ? bolsa. V?rios modelos e tend?ncias para voc? escolher!

As bolsas das mulheres j? viraram lenda. S?o elas as grandes detentoras dos "segredos femininos", dos exageros (segundo os homens cabe tudo em uma bolsa de mulher) ou do toque final ao look programado para o dia ou noite.

Brincadeiras ou verdades ? parte, ? sempre bom estar atento ?s novidades que as grifes e lojas do ramo preparam para determinadas ?pocas do ano. Os cobi?ados objetos de desejo das mulheres est?o cheios de surpresas para a esta??o mais quente do ano.

De acordo com vendedoras e gerentes de lojas de bolsas de Juiz de Fora, as vendas dos acess?rios femininos aumentam consideravelmente no ver?o. Na maior parte das vezes, impulsionadas pelo per?odo de f?rias e conseq?ente aumento do n?mero de passeios e viagens nessa ?poca do ano.

Iluminada!

A moda de ver?o pede muitos vestidos, batas, saias e saiotes. Tudo que ajude a refrescar as altas temperaturas do ver?o brasileiro e que combine com o estilo pop rippie que invadiu as vitrines de todas as lojas, est? em alta.

Os acess?rios ganharam enorme destaque nessa esta??o (veja a mat?ria!), porque as roupas da moda permitem que se abuse deles. Como o liso e os tons em cru est?o entre os mais cotados, ? no acess?rio que a mulher vai formatar seu toque final para o visual.

As bolsas entram nessa tamb?m. E para acompanhar os milhares de tons bastante pendentes para o marrom, bege ou amadeirado, a moda ver?o investe em bolsas metalizadas.

N?o tenha medo! O brilho ? para ser usado durante o dia e durante a noite, segundo Camila Lopes, vendedora de uma loja especializada de Juiz de Fora. "O brilho do metal ou dos bordados que tamb?m vem com pedras reluzentes serve para dar alegria aos tons de roupa predominantemente past?is", explica.

Moda praia? Tamb?m!

A palha invade as ruas. Colorida ou n?o, ela ? a grande novidade do ver?o 2006. A praticidade ? a grande vantagem desse tipo de bolsa: combina praticamente com tudo, e pode ser aproveitada no litoral, nessa ?poca em que ir para a praia ? a maior pedida.

Seguindo a id?ia das metalizadas, as bolsas de palha combinam com o visual leve que as roupas da esta??o prop?em. Para as saias e cal?as, usadas na maioria das vezes com sand?lias rasteirinhas, a bolsa de palha ? a melhor op??o.

As palhas cruas servem s?o sempre b?sicas e combinam com todas as tonalidades de roupa. Mas as coloridas, de acordo com Camila Lopes, n?o impedem nenhum tipo de combina??o.

"Na moda de hoje vale tudo. N?o ? preciso se preocupar se a bolsa amarela, por exemplo, combina com os tons vermelhos da roupa. Pode-se ousar muito, e ? nessa mistura que a pessoa faz o seu estilo", explica a atendente comercial.

Novidade

Do outro lado, fungindo de modismos e temporaneidades, est?o as bolsas feitas com lona de caminh?o. Coloridas, despojadas, diferentes. Essa ? a proposta de Gabi Gon?alves (foto), propriet?ria de uma marca que faz refer?ncia ao material usado na confec??o dos acess?rios.

Gabriela ? formada em Artes pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e confecciona as bolsas de lona de caminh?o h? aproximadamente dois anos. Para a escolha do material, a pr?pria artista explica: "Tenho uma paix?o pela vida dos caminhoneiros e a lona utilizada em seus caminh?es faz parte dessa hist?ria. A paix?o, me levou ao meu conceito de bolsas, que englobam a arte. Lavo as lonas at? na m?o para que as ferrugens, por exemplo, que fazem parte da hist?ria da lona, n?o se perca na bolsa.

O trabalho de Gabriela est? sendo vendido em lojas da cidade e tamb?m em seis locais no Rio de Janeiro. As bolsas foram utilizadas para distribui??o de kits aos jornalistas no Fashion Rio, s?o exclusivas e fazem muito sucesso aqui e fora da cidade.





