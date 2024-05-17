Na opini?o de alguns especialistas, os cremes s?o a forma mais adequada de bronzeamento. A consultora de beleza Alcione Marocolo aponta as lo?es, em gel ou spray, como as solu?es mais saud?veis, mas avisa que a aplica??o deve ser feita longe do sol.

Al?m de n?o se expor aos riscos do sol, com os creminhos pode-se at? controlar o tom do bronzeado. O problema ? a dificuldade na aplica??o.

Os auto bronzeadores surgiram no final da d?cada de 90, prometendo milagres: um produto que bronzeia a pele sem raios ultra-violeta e sem estimular a produ??o de melanina, o que evita o envelhecimento precoce da pele. Mesmo com tantas promessas, as brasileiras ainda n?o descobriram o cosm?tico: apenas 2% das vendas de produtos solares correspondem aos auto bronzeadores.

E quem usa o produto reclama da dificuldade. "Na primeira vez que usei, fiquei com as m?os manchadas", conta a estudante Juliane Lamas. Para evitar esse e outros problemas, veja o passo-a-passo para exibir morenice mesmo em dias nublados:

Antes de mais nada, esfolie a pele. Pequenas sali?ncias podem representar manchas depois que o produto for aplicado. Alcione Marocolo d? a dica: "esfolie todas as partes do corpo, at? aquelas que voc? n?o d? a mesma aten??o, como nuca, pesco?o, cotovelos e joelhos". Se voc? pretende descolorir ou depilar os p?los, fa?a isso um dia antes da aplica??o do auto bronzeador.

O corpo deve estar totalmente seco, para que a absor??o do produto pela pele n?o seja prejudicada. Espalhe o creme de maneira uniforme sobre a pele, e n?o se esque?a de nenhuma parte, nem do peito do p?! Nos joelhos e cotovelos passe em menor quantidade, para o resultado ficar mais natural.

Lave as m?os imediatamente depois de passar o creme. D? especial aten??o ?s unhas e use uma escovinha. Se n?o forem bem limpas, elas podem ficar escuras. Espere o produto ser absorvido pela sua pele para vestir a roupa. Do contr?rio, as pe?as podem manchar. O efeito tende a aparecer cerca de tr?s horas depois da aplica??o.