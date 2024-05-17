Por Nivea Heluey

Jornalista e consultora de Moda

Com o ver?o em sua m?xima pot?ncia, o lazer pede pouca roupa. E pouca roupa na esta??o mais quente do ano pede mai?s, biqu?nis e sa?das para a praia, piscina e passeios ao ar livre.

No pa?s tropical a moda praia tem peso. Nas mais conceituadas edi?es de desfiles de moda nacionais, l? est?o as grifes especializadas em moda praia mostrando o que ? que faz sucesso no Brasil e tamb?m no exterior. Nossas cole?es n?o se resumem a mostrar combina?es de pe?as, mas a criar conceitos e atitudes para quem as veste.

"Inventado" na d?cada de 40, o biqu?ni, (originalmente chamado de Bikini, por causa do atol nas ilhas Marshall, onde os Estados Unidos detonaram a primeira bomba at?mica depois da guerra) chegou causando protestos, ira e descren?a. Ningu?m acreditava que mulheres recatadas exporiam seu corpo t?o abertamente. Mas o tempo passou e a cria??o se consagrou at? mesmo em cart?es postais.

A moda praia deste ver?o ? pura cor. Um toque setentista inspira mais recato, principalmente na calcinha. Nada de fio dental (que ali?s, n?o deveria ser moda nunca). Uma tend?ncia que come?ou espontaneamente e cria for?as ? a da mistura total.

Crie novas possibilidades trocando partes de seus biqu?nis. N?o hesite em misturar o liso com o estampado, as bolas com as flores ou o roxo com o amarelo.

Para quem n?o curte esturricar no sol e n?o entra na ?gua constantemente, h? modelos super luxuosos, com muitas aplica?es, pedras, penas, tachas e tudo mais.

Observar seu tipo de corpo e o que mais favorece ? sempre a melhor forma de come?ar a produ??o. Sung?o ou lacinho, cortininha, mai? ou tomara que caia s?o apenas algumas possibilidades.

Outra parte interessante quando o assunto ? moda praia ? o que se usa sobre as pe?as. A canga, que reinou durante muito tempo como a sa?da de praia n?mero um perdeu for?a por estar batida demais, mas continua linda e pr?tica para se deitar.

Para as mais saradas, os shortinhos est?o cada vez mais lindos, com a vantagem de serem facilmente encaixados em muitas outras produ?es. T?nicas tamb?m ficam bem, principalmente as bem fininhas, com detalhes aplicados para ficarem ainda mais charmosas.

E os vestidos! Soltos, leves, arejados, formam par perfeito e j? te deixam pronta para qualquer programa p?s praia.