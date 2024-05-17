Por Arnaldo Pinheiro

Nutricionista



? a esta??o do sol, da exposi??o do corpo ao sol e aos olhares alheios; olhares cada vez mais exigentes. Esta exig?ncia que a sociedade nos imp?e com rela??o ao f?sico extrapola o conceito de sa?de e faz com que nos preocupemos de forma excessiva com o corpo. Assim muitos come?am a buscar meios r?pidos, arriscados, onerosos e pior, colocam sua sa?de e sua vida em risco em fun??o de ter o corpo que deseja ou que a sociedade e os olhos alheios anseiam.

Exerc?cios f?sicos dosados, orientados por profissional habilitado fazem parte de bons h?bitos para a manuten??o da sa?de, para a longevidade. ? como optar por carne magra ou trocar a feijoada pelo salm?o. ? prefer?vel iniciar quando jovem que aguardar a ordem m?dica p?s infarto ou alguma coisa do g?nero. Mas n?o! Queremos para ontem o que n?o fizemos nos ver?es passados e quase sempre aguardamos uma f?rmula m?gica para nossos problemas.

Recorremos a toda forma cientificamente desaprovada de dietas, suplementos, aceleradores do ganho de massa muscular e da perda de gordura, p?zinhos e comprimidos prometedores e quase sempre n?o cumprimos a nossa parte: cuidar da alimenta??o de forma saud?vel e exercitar de forma regular. Enquanto isso, a ind?stria farmac?utica e de suplementos nutricionais, profissionais inexcrupulosos tiram proveito da situa??o e os afoitos aos olhares alheios podem ficar seq?elados ou at? podem morrer.

O governo federal na figura do Minist?rio da Sa?de (que tem sido talvez a falange mais incompetente do atual governo que em suas campanhas prometeu melhorar a sa?de e a educa??o - os dois piores segmentos do governo Lula), o conselho de medicina, o conselho de nutri??o, o conselho de educa??o f?sica, a ANVISA nada fazem. Enquanto isso, os ester?ides anabolizantes, as "Bombas" s?o vendidas livremente, ali?s como que uma pessoa tem a coragem de aplicar no corpo uma subst?ncia conhecida como "Bomba". Provavelmente explodir? no seu corpo.

Estes derivados da testosterona tem v?rias apresenta?es comerciais e em v?rios estabelecimentos de academias consegue-se us?-los atrav?s de alunos ou at? de profissionais que aplicam as tais "Bombas" de forma clandestina. A lista de efeitos colaterais ? enorme e ir? variar de indiv?duo para indiv?duo. Assim um tumor ou isquemia que voc? provavelmente poderia ter, poder? ser antecipado em vinte ou trinta anos. Quero destacar, dentre os efeitos, a parada cardio respirat?ria e as isquemias, doen?as fatais ou seq?elantes, que nos ?ltimos tr?s anos tem aumentado inclusive em Juiz de Fora. Os dados n?o s?o, pois n?o h? investiga??o, mas ocorre dentro das academias - pessoas passam mal e j? houve casos de parada cardio respirat?ria e interna?es por isquemias cerebrais em pessoas jovens sem hipertens?o pr?via, com morte e seq?elas.

O ver?o est? a? para voc? aproveit?-lo. Fa?a exerc?cios, n?o esque?a de ingerir mais l?quidos, preferencialmente na forma de sucos e refrescos, afaste-se das gorduras, frituras, maioneses, feijoada, carnes gordas, pratos com creme de leite; coma duas frutas por dia e prefira carnes brancas. Evite exposi??o excessiva ao sol e o uso abusivo do alcool e n?o esque?a: use o filtro solar.