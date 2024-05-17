R?porter: S?lvia Zoche

Clique no ?cone ao lado para ver as novidades do ver?o quando o assunto ? ?culos. V?rios modelos e tend?ncias para voc? escolher!

Pretos, marrons, azuis, amarelos, vermelhos, verdes... Modelos de ?culos n?o faltam no mercado.

Mas voc? j? parou pra pensar que antes de escolher seu ?culos de sol preferido, ? importante ter alguns cuidados?

Um bom ?culos, por exemplo, deve ter tomado um banho de prote??o. "Toda loja de ?culos deveria ter um fot?metro, aparelho que mede a prote??o das lentes contra os raios UV. O resultado deve ser zero", diz a vendedora Isabel Gomes de Paula.



A impress?o de que alguns ?culos escuros possuem grau acontece porque a curvatura dos olhos n?o ? compat?vel com a das lentes.

"Teve uma cliente que chegou na loja pedindo pra ver um modelo de lente bem reta, porque a curvatura da c?rnea dela n?o era compat?vel com modelos mais curvos", lembra Isabel.



Pra quem tem problema com claridade - fotofobia - o indicado ? usar ?culos com lentes mais escuras.

Pra dirigir, o ideal ? usar lentes amarelas. "Essas lentes s?o anti-reflexo e polarizadas", diz a vendedora Sabrina Aguiar Colsera Repetto. As azuis s?o boas para descanso. A lente cereja d? conforto ? vis?o e "parece sempre que voc? est? vendo o p?r-do-sol", diz Isabel. Lentes coloridas s?o boas para dias nublados. "Dias assim s?o muito claros. ? sempre bom usar ?culos", recomenda Sabrina.

Mais um detalhe. ?culos infantis devem receber uma aten??o especial. A gerente de uma loja de ?culos, Christiane Nogueira, lembra que comprar um ?culos infantil pode acarretar s?rios problemas oftalmol?gicos. "Os pais devem ficar atentos, porque s?o c?rneas que est?o em forma??o".



Saud?vel e na moda

Agora que voc? j? sabe os detalhes para a compra saud?vel de um ?culos, conhe?a o que ? tend?ncia para este ver?o. Est? na "cara" que os modelos grandes vieram com for?a. "Isso ? influ?ncia dos anos 70 e 80", diz Christiane.

Quem possui o rosto com formato oval ? privilegiado, porque qualquer tipo de formato de ?culos combina. J? o formato mais circular deve usar ?culos mais quadrados e quem possui rosto quadrado, ? mais apropriado usar arma?es mais arredondadas. As arma?es mais curvadas d?o a impress?o de jovialidade.

Outra tend?ncia nos modelos ? o destaque para cores diferentes da parte interna e externa dos ?culos. "As pessoas t?m gostado muito", diz Christiane. Arma?es inteiras s?o um luxo e algumas s?o feitas de acetato que encaixam mais perfeitamente e s?o confort?veis. Agora, quem prefere ajustar os ?culos no nariz, h? modelos com pontes de silicone, que facilitam o encaixe nos rostos menos sim?tricos.

Arma?es e lentes em d?grad? s?o um hit. "Al?m de bonito, lentes em d?grad?, pra algumas pessoas, descansam os olhos. Pra quem dirige, a parte mais clara fica na altura do painel", fala Isabel.

As arma?es em metal s?o chiqu?rrimas. E qualquer estilo combina com este tipo de ?culos. "Desde um terno a uma roupa mais esporte", comenta Isabel. N?o ? a toa que os ?culos estilo aviador tamb?m est?o com tudo.



