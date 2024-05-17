R?porter: S?lvia Zoche

Edi??o: Ludmila Gusman

Designer: L?via Mattos

25/01/2006

Clique nos ?cones ao lado e veja o passo-a-passo da receita que Belinha Sampaio ensinou e imprima!

Como n?o pensar em ver?o e n?o lembrar de salada? Quase imposs?vel. Leve e saud?vel, ? perfeito para depois da piscina ou da praia - ou na correria do dia pra quem n?o est? de f?rias. Normalmente, as pessoas lembram deste alimento (sim, ? um alimento!) como algumas folhas que n?o matam a fome de ningu?m. Ledo engano... Quem foi que disse que n?o pode ter maionese e creme de leite no tempero? Frutas, queijo, peito de peru tamb?m pode.

Ficou interessado? Ent?o, fa?a a salada de aipo ? moda de Belinha Sampaio. Belinha (foto ao lado) tem como hobby, al?m da decora??o, a culin?ria. "Sempre fiz e ajudava amigas, sem pedir nada em troca, por puro prazer", diz. Ela j? lan?ou at? mesmo um livro de culin?ria, h? dez anos. "De tanto me pedirem receita, eu resolvi organizar tudo em um ?nico livro. Foi um sucesso", conta.

E a receita de salada de aipo ? moda de Belinha n?o deiax a desejar. ? super saborosa e pode se servida antes de um prato quente, como carne de frango. Como acompanhamento, que tal algumas torradinhas? Hum! Del?cia!

O rendimento desta receita ? para at? 6 pessoas. Ah! Um detalhe importante. Nesta salada, Belinha usa somente um colher (sopa) de maionese e um pote pequeno de creme de leite.



