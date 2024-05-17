R?porter: S?lvia Zoche

Edi??o: Ludmila Gusman

Designer: L?via Mattos

Janeiro/2006

Clique nos ?cones ao lado para aprender o passo-a-passo da receita que Belinha Sampaio ensinou e imprima para faz?-la em casa.

Como n?o pensar em ver?o e n?o lembrar de salada? Quase imposs?vel! Leve e saud?vel este prato ? perfeito para depois da piscina ou da praia - ou na correria do dia pra quem n?o est? de f?rias. Normalmente, as pessoas lembram deste alimento como algumas folhas que n?o matam a fome de ningu?m. Engano... Quem foi que disse que n?o pode ter maionese e creme de leite no tempero? Frutas, queijo, peito de peru tamb?m ficam uma del?cia! Ficou interessado? Ent?o, fa?a a salada de aipo.

Belinha Sampaio (foto ao lado) tem como hobby, al?m da decora??o, a culin?ria. "Sempre fiz e ajudava amigas, sem pedir nada em troca, por puro prazer", diz. Ela j? lan?ou, at? mesmo, um livro de culin?ria, h? dez anos. "De tanto me pedirem receita, eu resolvi organizar tudo em um ?nico livro. Foi um sucesso", conta.

E a receita de salada de aipo ? moda de Belinha n?o deixa a desejar. ? super saborosa e pode ser servida antes de um prato quente, como carne de frango, por exemplo. Como acompanhamento, que tal algumas torradinhas? Humm! Del?cia!

O rendimento desta receita ? para at? seis pessoas. Ah! Um detalhe importante: nesta salada, Belinha usa somente uma colher (sopa) de maionese e um pote pequeno de creme de leite. E as frutas s?o cortadas em tiras mais finas, mantendo a casca. "A Ol?via Avelino, que trabalha h? 30 anos na fam?lia, cortou pra mim, com muito capricho, como sempre", diz.