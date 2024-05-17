Para muita gente o programa ideal da praia ? tostar embaixo do sol quente. Os dermatologistas alertam que, sem os cuidados necess?rios, essa aventura pode acabar mal. A Sociedade Brasileira de Dermatologia alerta que a exposi??o excessiva ao sol, sem os cuidados b?sicos, aumenta o risco de desenvolvimento de c?ncer de pele.

De acordo com um levantamento da Sociedade, 82.155 novos casos da doen?a foram registrados em 2003. Para evitar o c?ncer de pele, a Sociedade Brasileira de Dermatologia recomenda que todas as medidas de prote??o sejam adotadas na quando houver exposi??o ao sol: uso de chap?us, camisetas e protetores solares. ? importante ressaltar que as barracas usadas na praia sejam feitas de algod?o ou lona, que absorvem 50% da radia??o ultravioleta. As barracas de nylon formam uma barreira pouco confi?vel: 95% dos raios UV ultrapassam o material".

Portanto, se a inten??o ? se bronzear no sol, cuidado! Nunca fa?a isso entre 10h e 16h. E o protetor solar deve ser usado, com fator de prote??o acima de 15. O filtro solar deve ser aplicado de duas em duas horas.

Mas o sol tem seus benef?cios tamb?m. Ele estimula a forma??o de vitamina D e c?lcio e tamb?m regulariza o bioritmo. Para aproveitar melhor o sol - e conseguir um bronzeado r?pido - fique atento a essas dicas que podem ajudar voc? a manter o bronzeado por mais tempo:

Protetor solar, sempre. Se entrar na ?gua do mar ou da piscina, deve reaplicar o produto de hora em hora, com a pele seca.

Solu?es caseiras, como ?gua de c?co e ?leo de am?ndoa, n?o funcionam e fazem mal ? pele, podendo causar at? queimaduras. Uma dica que pode ajudar: comer cenoura, beterraba e ab?bora. Esses vegetais t?m betacarotina, subst?ncia que estimula a produ??o de vitamina A, respons?vel pela cor da pele.

A consultora de beleza Alcione Marocolo recomenda o uso de lo?es pr?-bronzeadoras "especialmente para quem est? h? um tempo sem tomar sol e, de repente, vai para a praia". A lo??o prepara a pele para receber os raios solares.

O melhor hor?rio para pegar um sol ? de 8h ?s 10h, e depois das 16h. Para quem pretende iniciar uma "maratona" debaixo do sol um aviso: apenas duas horas de sol por dia s?o o suficiente. Depois de cinco ou sete dias (dependendo do grau de palidez da sua pele) o bronze aparece.