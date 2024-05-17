A um passo do futuro No dia da prova o segredo ? manter o controle e relaxar. Estudantes falam como se sentem horas antes da prova que define o rumo de suas vidas

Marinella Souza

*Colabora??o

03/01/2008

N?o tem mais como enrolar nem tentar recuperar o tempo perdido. Em cima da hora do vestibular, a regra ? manter o controle e relaxar. Todo o conte?do apreendido at? aqui s? vai fazer efeito se o estudante estiver calmo. E para quem n?o estudou o suficiente, s? resta apelar para sorte.

Os estudantes que v?m do interior de Minas Gerais para fazer as provas em Juiz de Fora, mostram-se tranquilos e confiantes. Rafael Doria conta que est? bem calmo. Sua apar?ncia relaxada e voz pausada n?o contradizem o rapaz.

*Marinella Souza ? estudante de jornalismo da UFJF