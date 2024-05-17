Resultado do Exame de Sele??o do CTU / 2? semestre 2005



Saiu, ?s 9h, do dia(ter?a), o resultado do vestibular solid?rio (2? semestre) da Est?cio. Para verificar o resultado pela internet, ? preciso ter o n?mero da inscri??o e informar a data de nascimento.

A matr?cula acontece nos dias 21/06 (ter?a) e 22/06 (quarta), de 9h ?s 21h, no campus. A reclassifica??o, nos dias 23/06 (quinta) e 24/06 (sexta), ?s 10h.

Mais informa?es pelo 3249-3600 ou no site www.jf.estacio.br