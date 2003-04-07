



Artigo

A import?ncia da mastiga??o

? comum encontrarmos muitas pessoas preocupadas com a qualidade da sua alimenta??o, procurando sempre informa?es sobre o assunto, mas raramente encontramos pessoas que se preocupem com a

Como parte do processo digestivo, na boca se inicia a digest?o dos alimentos, principalmente as fontes de amido, e a ensaliva??o, gerada pela mastiga??o, d? in?cio a esse processo. Existe uma enzima digestiva (a ptialina) na saliva que tem a??o sobre as massas em geral, os cereais, p?es, biscoitos etc. Com isso, a digest?o desses alimentos ? facilitada, uma vez que chegam pr?-digeridos ao est?mago.

Em se tratando de digest?o de alimentos, a mastiga??o, por si mesma, j? traz grandes benef?cios, pois a tritura??o dos alimentos, feita pelos dentes, reduz os alimentos em peda?os menores, o que aumenta a capacidade de a??o das enzimas sobre eles (maior superf?cie de contato). Qualquer que seja o alimento, a mastiga??o sempre auxilia no processo digestivo, evitando alguns transtornos t?o freq?entes, como azia, m? digest?o, sonol?ncia ap?s a refei??o etc.

Boa parte dos problemas digestivos de que muitas pessoas se queixam podem ter origem em uma mastiga??o insuficiente, engolindo-se alimentos em peda?os grandes, o que exigir? maior esfor?o do est?mago em tritur?-los. Qualquer transtorno no processo digestivo j? inerente ao organismo, como uma produ??o excessiva ou insuficiente de ?cido clor?drico (o ?cido liberado pelo est?mago para a digest?o dos alimentos) pode ser agravada por uma mastiga??o inadequada. Pessoas com problemas digestivos devem se preocupar ainda mais com sua mastiga??o, tornando-a um h?bito di?rio e necess?rio.

Mas n?o ? apenas no processo digestivo que a mastiga??o auxilia. O controle sobre a ingest?o de alimentos pode ser alterado pela mastiga??o, de acordo com a freq??ncia da mesma. Uma boa mastiga??o, ou seja, uma tritura??o adequada dos alimentos estimula o centro da saciedade, um controle que temos ao n?vel do c?rebro e que regula a ingest?o de alimentos. Quando se mastiga bem os alimentos, a movimenta??o dos m?sculos da face, envolvidos nesse processo, gera uma resposta mais r?pida ao est?mulo da saciedade, ou seja, a pessoa sente-se saciada com uma menor quantidade de alimentos. Essa ? uma raz?o bastante interessante para se estimular a mastiga??o, principalmente em pessoas que precisam controlar a ingest?o de alimentos pela necessidade de controle de peso.

A mastiga??o ? um h?bito que deve ser iniciado desde cedo. Crian?as devem ser estimuladas a mastigar corretamente os alimentos desde o nascimento dos primeiros dentes. Para tanto, os alimentos das crian?as pequenas deve ser apenas cozidos e amassados, evitando-se as sopinhas batidas em liquidificador ou as comidas industrializadas que s?o completamente trituradas, n?o existindo peda?os para a crian?a mastigar. ? importante acompanhar o desenvolvimento da crian?a, evoluindo a consist?ncia dos alimentos de acordo com a sua capacidade de mastiga??o. O h?bito da chupeta e a mamadeira por tempo prolongado podem trazer problemas quanto ? mastiga??o dos alimentos, gerando h?bitos inadequados e problemas na arcada dent?ria.

De acordo com o que foi dito, ? importante lembrar que n?o apenas a qualidade da alimenta??o deve ser alvo de constante preocupa??o e interesse, mas tamb?m a mastiga??o. O cuidado com os dentes deve ser constante, assim como com a boca e as gengivas. Qualquer transtorno que afete a mastiga??o (feridas na boca ou na gengiva, c?ries, t?rtaros etc) pode interferir, indiretamente, no processo da digest?o, uma vez que a tritura??o adequada dos alimentos fica comprometida. Pessoas idosas, que necessitam de pr?tese dent?rias, devem observar, periodicamente, a coloca??o da mesma, uma vez que as perdas de massa ?ssea e de massa muscular, relativas ao avan?o da idade, levam a altera?es na dimens?o da gengiva, o que causa feridas na boca e dificuldade na mastiga??o dos alimentos.

Portanto, cultivar o h?bito da mastiga??o, triturando adequadamente os alimentos, evitando-se de engoli-los em peda?os grandes, ? uma boa medida tanto para facilitar a digest?o quanto para controlar a quantidade de alimentos ingeridos. Comer devagar, mastigando bem os alimentos, torna a refei??o tamb?m uma fonte de prazer, pois o sabor dos alimentos ? melhor percebido. Pessoas com propens?o a comer compulsivamente certos alimentos, como doces, chocolates, biscoitos salgados etc, podem conseguir um maior controle se mastigarem devagar esses mesmos alimentos, levando pequenas quantidades ? boca. Levar pequenos por?es de alimentos ? boca de cada vez ? uma boa maneira de se iniciar uma mastiga??o adequada, e deve ser um h?bito a ser cultivado.

Uma boa higiene di?ria dos dentes e visitas regulares ao dentista s?o tamb?m pr?ticas extremamente importantes que auxiliam no processo da alimenta??o e, conseq?entemente, na manuten??o da sa?de.

Cristina Garcia Lopes

? nutricionista formada

pela Universidade Federal de Vi?osa.

