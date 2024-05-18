|
Artigo
A droga da droga
M?s passado estive em um congresso nacional "maravilhoso" do Amor Exigente, em Campinas (SP), e l? eu aprendi, em primeiro lugar, que preciso atuar o Amor Exigente comigo mesma, para depois apontar o outro. Aprendi princ?pios, regras e a dizer que amo mas n?o aceito desta forma...
L? se trabalha o limite, tinha pessoas de todo o Brasil, profissionais de
todas as ?reas, imensas equipes reunidas em torno deste ideal de ajuda m?tua
que est? revolucionando a droga da droga, seja ela qual for, pois engloba
dependente e fam?lia, que chamamos de co-dependentes. Este movimento existe
em Juiz de Fora, ? lindo.
Por exemplo, uma pessoa extrovertida, alegre que se droga, poder?
potencializar seu temperamento com sua droga de escolha, digamos
inicialmente o ?lcool, que considero a pior delas, pois ? a que abre a porta
para defeitos de car?ter. Gostaria de dizer que a droga da droga, quando se
instala numa pessoa, ? porque j? existe uma predisposi??o gen?tica e/ou
heredit?ria para tal depend?ncia. Pior ainda, quando combinada com
caracter?sticas da personalidade da pessoa, pois seu efeito se torna ainda
mais devastador. Gostaria de enfatizar e o seu processo ps?quico, pois muitos escutam o
usu?rio dizer que ? um calmante, paliativo, tranq?ilizante etc. e que n?o
faz mal algum, apenas acalma. Mas as pessoas n?o sabem que quando essa droga
se torna a droga de escolha ? porque a pessoa j? possui sintomas de
depressivos, que podem estar vindo desde a inf?ncia, apresentados atrav?s de
nervosismos, dificuldade de constituir relacionamentos ?ntimos, dificuldade
de ingressar no contexto escolar e/ou universit?rio e que com o uso
constante causa dissocializa??o, diminui??o da capacidade de se sentir
estimulado por projetos de vida, conseguindo at? formar-se num alto n?vel de
gradua??o universit?ria, por?m n?o consegue trabalhar.
No per?odo inicial, a maconha pode ter funcionado ora como um facilitador do
isolamento existencial, ora como um redutor das viv?ncias ps?quicas
desagrad?veis (fuga mesmo). Com o tempo e uso constante esta droga
transforma o fundo mental das viv?ncias do usu?rio num sentido de perda de
intimidade com o mundo real, levando a alucina?es e paran?ias. Em resumo, falamos de um caso no qual ligeiras dificuldades de
desenvolvimento na inf?ncia leva, com uso constante dessa subst?ncia, a
les?es mentais definitivas e ? doen?a de toda a fam?lia, chegando-se at? a
morte dos cuidadores antes do pr?prio usu?rio. ? isso que o Amor Exigente nos ensina: n?o sermos facilitares, dizermos n?o
na hora certa, entendermos mais sobre a doen?a para n?o sermos manipulados
ou manipuladores. Outras informa?es sobre o Amor Exigente em Juiz de Fora,
com Eliane pelo telefone 9961-5892. Leia tamb?m a mat?ria no Portal
ACESSA.com, clicando aqui Ana Stuart Sobre quais temas (da ?rea de psicologia) voc? quer ler novos artigos
nesta se??o? A psic?loga Ana Stuart aguarda suas sugest?es no e-mail
viver_psique@acessa.com.
? psic?loga e terapeuta familiar
Por exemplo, uma pessoa extrovertida, alegre que se droga, poder? potencializar seu temperamento com sua droga de escolha, digamos inicialmente o ?lcool, que considero a pior delas, pois ? a que abre a porta para defeitos de car?ter. Gostaria de dizer que a droga da droga, quando se instala numa pessoa, ? porque j? existe uma predisposi??o gen?tica e/ou heredit?ria para tal depend?ncia. Pior ainda, quando combinada com caracter?sticas da personalidade da pessoa, pois seu efeito se torna ainda mais devastador.
Gostaria de enfatizar e o seu processo ps?quico, pois muitos escutam o usu?rio dizer que ? um calmante, paliativo, tranq?ilizante etc. e que n?o faz mal algum, apenas acalma. Mas as pessoas n?o sabem que quando essa droga se torna a droga de escolha ? porque a pessoa j? possui sintomas de depressivos, que podem estar vindo desde a inf?ncia, apresentados atrav?s de nervosismos, dificuldade de constituir relacionamentos ?ntimos, dificuldade de ingressar no contexto escolar e/ou universit?rio e que com o uso constante causa dissocializa??o, diminui??o da capacidade de se sentir estimulado por projetos de vida, conseguindo at? formar-se num alto n?vel de gradua??o universit?ria, por?m n?o consegue trabalhar.
No per?odo inicial, a maconha pode ter funcionado ora como um facilitador do isolamento existencial, ora como um redutor das viv?ncias ps?quicas desagrad?veis (fuga mesmo). Com o tempo e uso constante esta droga transforma o fundo mental das viv?ncias do usu?rio num sentido de perda de intimidade com o mundo real, levando a alucina?es e paran?ias.
Em resumo, falamos de um caso no qual ligeiras dificuldades de desenvolvimento na inf?ncia leva, com uso constante dessa subst?ncia, a les?es mentais definitivas e ? doen?a de toda a fam?lia, chegando-se at? a morte dos cuidadores antes do pr?prio usu?rio.
? isso que o Amor Exigente nos ensina: n?o sermos facilitares, dizermos n?o na hora certa, entendermos mais sobre a doen?a para n?o sermos manipulados ou manipuladores.
Outras informa?es sobre o Amor Exigente em Juiz de Fora, com Eliane pelo telefone 9961-5892. Leia tamb?m a mat?ria no Portal ACESSA.com, clicando aqui
Ana Stuart
Sobre quais temas (da ?rea de psicologia) voc? quer ler novos artigos
nesta se??o? A psic?loga Ana Stuart aguarda suas sugest?es no e-mail
viver_psique@acessa.com.
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!