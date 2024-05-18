Cuidar da psique e equilibrar o emocional. A vontade de muita gente, pode se transformar em realidade e ainda ganhar um outro componente: o sabor. A partir da combina??o de aromas, especiarias e ervas, pode-se fazer ch?s que prometem tudo isso e muito mais. Os ch?s em geral, s?o conhecidos por possuirem efeitos calmantes. Por isso, s?o t?o adotados por profissionais diversos que trabalham com o equil?brio emocional e a qualidade de vida das pessoas. Mais que calmantes, os ch?s s?o saud?veis. N?o agridem o est?mago e podem, a partir de sua combina??o, gerar efeitos espec?ficos no sistema nervoso de quem os bebe. O juizforano Rodrigo Qnopp Pcce (foto abaixo) foi mais al?m. Resolveu colocar frutas no meio dos ingredientes dessa bebida milenar e arriscar mais nas combina?es. Abacaxi, anis, canela, mam?o, gengibre. Param citar apenas alguns exemplos do que pode estar dentro de uma x?cara ou caneca oferecida pelo gerente. Toda essa hist?ria come?ou com o seu novo momento profissional. H? 10 anos ele ? gerente de um espa?o de terapias da cidade e disse que se sentia incomodado com o fato de ter que servir "ch?s normais" para os frequentadores do lugar. Rodrigo explica que qualquer ch? ? mais saud?vel que o caf?, por exemplo, a outra bebida quente que mais disputa espa?os nas garrafas das pessoas, mas que ele ainda acreditava que haviam muitos conservantes e corantes nos saches encontrados em supermercados. "As pessoas que frequentam espa?os como o que eu trabalho, querem qualidade de vida total. N?o ficava compat?vel ver uma pessoa que ia fazer yoga tomando ch?s desse tipo antes de entrar para a sala", completa. Para unir o util ao agrad?vel, ele resolveu criar. Leu a conheceu sobre os efeitos de v?rias ervas e especiarias da ?ndia e passou a fazer ch?s diferentes. O que ele n?o sabia ? que suas "alquimias" como ele mesmo define fariam tanto sucesso e ficariam conhecidas em toda cidade. A combina??o dos ingredientes fervidos no ch? s?o o segredo para seu efeito terap?utico. Se antes voc? bebia camomila para, por exemplo, ficar mais calmo, agora pode unir es "Muitas pessoas experimentaram e hoje n?o deixam de tomar o ch? antes de qualquer atividade de equil?brio", comenta Rodrigo. O juizforano garante que a combina??o de especiarias e frutas alvivia tens?es e garante mais qualidade de vida mental e emocional. Com a chegada do frio, vale tamb?m frisar que o ch? passa a ser uma das bebidas mais indicadas para a esta??o que come?a no pr?ximo m?s. Al?m do mais, ele possui efeitos diur?ticos muito indicados para quem tem problemas renais. Armando Falconi Filho

? terapeuta hol?stico, consultor e advogado

