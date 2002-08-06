Vamos pular, vamos pular, vamos pular... O Jump Fit faz perder at? 450 calorias em 45 minutos de aula
06/08/02
Agora, comece a pular bastante, mexa os bra?os e acompanhe o professor no ritmo da m?sica. Ao final de 45 minutos voc? elimina cerca de 450 calorias. E o melhor: volta a ser crian?a de novo e tem divers?o garantida. ?Trata-se de uma aula que mescla um excelente trabalho aer?bio a um intenso trabalho localizado. ? fundamental ter ao lado do trampolim uma garrafinha de ?gua e uma toalha, para se hidratar e se recuperar nos intervalos", explica o personal trainer e professor dessa nova modalidade, Marcelo Brigatto.
Segundo ele, as aulas s?o pr?-coreografadas e as rotinas coreogr?ficas s?o extremamente f?ceis e divertidas, garantindo a intensidade das aulas e a participa??o dos alunos. Marcelo garante que todas as pessoas com boa sa?de e que j? passaram por avalia?es m?dicas e posturais podem fazer a atividade sem restri?es. ?Mas ? importante passar antes por essas avalia?es, para fazer a aula sem riscos e com mais seguran?a", alerta o professor. As contra-indica?es s?o para mulheres gr?vidas, portadores de labirintite ou pessoas que apresentam alguma instabilidade nos tornozelos e joelhos.
Seguran?a garantidaNum primeiro momento voc? tem a sensa??o de que vai cair. Mas n?o se preocupe, Marcelo Brigatto diz que essa inseguran?a ? natural e n?o dura muito tempo. Os exerc?cios s?o realizados sobre a superf?cie el?stica do trampolim, que absorve todo o impacto ocorrido nos saltos. ?A cama-el?stica possui seis p?s, molas para a absor??o do impacto e a zona de contato dos p?s. Tudo isso ? passado pelo professor na primeira aula do aluno", ressalta.
Antes de ser lan?ado no mercado brasileiro, o Jump Fit foi testado por uma equipe de profissionais especializados na ?rea de fisiologia e biomec?nica de S?o Paulo. Atrav?s dos estudos realizados, comprovou-se que os exerc?cios aer?bicos executados sobre o trampolim podem proporcionar excelentes resultados no treinamento cardiovascular e na redu??o da gordura corporal.
Para desenvolver a atividade na academia ? preciso que o local seja licenciado e os professores treinados e aprovados nas avalia?es. A academia paga uma taxa mensal para obter o programa, que ? composto de CD, apostila, fita de v?deo, entre outros.
A hist?ria do Jump Fit
O ancestral do Jump brasileiro ? o conhecido trampolim acrob?tico, cujos
primeiros registros t?cnicos foram feitos em 1911. Em 1938, foi criado um
prot?tipo de menor tamanho, denominado mini-trampolim, com o prop?sito de
popularizar a atividade e torn?-la vi?vel para todos. Em 1975, esta
atividade passou a ser divulgada e praticada nos EUA, nas Filipinas e em
Hong-Kong, e desde ent?o muitos estudos passaram a ser realizados.
Alguns cientistas da NASA, descobriram que ap?s 14 dias no espa?o, os astronautas apresentam uma significativa perda de massa ?ssea e muscular, em fun??o das condi?es gravitacionais diferenciadas. O trampolim el?stico ? a atividade que mais se assemelha a estas condi?es especiais de gravidade em fun??o da movimenta??o vertical e, ap?s algumas pesquisas, constatou-se que esta atividade seria a mais indicada como preven??o e terapia para estes indiv?duos.
Outras entidades se interessaram pelo assunto e passaram a conduzir e patrocinar v?rias investiga?es cient?ficas, que unanimemente comprovaram a efici?ncia do trampolim el?stico como meio de condicionamento f?sico.
Fonte: site da Academia Movimento
