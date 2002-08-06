Vamos pular, vamos pular, vamos pular... O Jump Fit faz perder at? 450 calorias em 45 minutos de aula

Perder cerca de dez calorias por minuto n?o parece tentador para quem quer emagrecer? A aula de? uma boa op??o para relaxar, perder peso, melhorar o condicionamento e fortalecer as pernas. A atividade j? pode ser encontrada em Juiz de Fora e tem atra?do um grande n?mero de adeptos. Para entender melhor como funciona, imagine-se em cima de um disco de um metro de di?metro, como se fosse uma cama-el?stica.

Agora, comece a pular bastante, mexa os bra?os e acompanhe o professor no ritmo da m?sica. Ao final de 45 minutos voc? elimina cerca de 450 calorias. E o melhor: volta a ser crian?a de novo e tem divers?o garantida. ?Trata-se de uma aula que mescla um excelente trabalho aer?bio a um intenso trabalho localizado. ? fundamental ter ao lado do trampolim uma garrafinha de ?gua e uma toalha, para se hidratar e se recuperar nos intervalos", explica o personal trainer e professor dessa nova modalidade, Marcelo Brigatto.

Segundo ele, as aulas s?o pr?-coreografadas e as rotinas coreogr?ficas s?o extremamente f?ceis e divertidas, garantindo a intensidade das aulas e a participa??o dos alunos. Marcelo garante que todas as pessoas com boa sa?de e que j? passaram por avalia?es m?dicas e posturais podem fazer a atividade sem restri?es. ?Mas ? importante passar antes por essas avalia?es, para fazer a aula sem riscos e com mais seguran?a", alerta o professor. As contra-indica?es s?o para mulheres gr?vidas, portadores de labirintite ou pessoas que apresentam alguma instabilidade nos tornozelos e joelhos.

Seguran?a garantida

Num primeiro momento voc? tem a sensa??o de que vai cair. Mas n?o se preocupe, Marcelo Brigatto diz que essa inseguran?a ? natural e n?o dura muito tempo. Os exerc?cios s?o realizados sobre a superf?cie el?stica do trampolim, que absorve todo o impacto ocorrido nos saltos. ?A cama-el?stica possui seis p?s, molas para a absor??o do impacto e a zona de contato dos p?s. Tudo isso ? passado pelo professor na primeira aula do aluno", ressalta.

Antes de ser lan?ado no mercado brasileiro, o Jump Fit foi testado por uma equipe de profissionais especializados na ?rea de fisiologia e biomec?nica de S?o Paulo. Atrav?s dos estudos realizados, comprovou-se que os exerc?cios aer?bicos executados sobre o trampolim podem proporcionar excelentes resultados no treinamento cardiovascular e na redu??o da gordura corporal.

Para desenvolver a atividade na academia ? preciso que o local seja licenciado e os professores treinados e aprovados nas avalia?es. A academia paga uma taxa mensal para obter o programa, que ? composto de CD, apostila, fita de v?deo, entre outros.