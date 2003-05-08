Fisioterapia para gestantes

Programa garante vida saud?vel para as futuras mam?es

Deborah Moratori

08/05/03

Dores nas pernas e na coluna, incha?o, altera?es hormonais, ganho de peso... Dificuldades que todas as gr?vidas enfrentam. Preocupadas com a pr?pria sa?de e com o beb? que est? para chegar, as gestantes t?m op?es muito restritas que quase sempre se limitam ? hidrogin?stica e ?s caminhadas. A? a mais nova alternativa dispon?vel ?s mam?es que querem se preparar para a chegada de um beb?. Trata-se de um trabalho pioneiro na cidade desenvolvido pela fisioterapeuta Danielle Falc?o Nogueira.

"A fisioterapia para gestantes ? feita atrav?s de um programa de exerc?cios espec?ficos para as gr?vidas, acompanhado por profissionais especializados", explica. A fisioterapeuta diz que neste programa est?o inclu?das atividades de alongamento e relaxamento de v?rios segmentos musculares, exerc?cios respirat?rios, orienta??o postural e fortalecimento muscular, basicamente dos membros superiores, que ser?o necess?rios para que a mam?e carregue o beb? depois de nascido, e do per?neo para facilitar a realiza??o do parto normal, caso esta seja a op??o da gestante.

A pr?tica desse trabalho ? indicada a todas as gr?vidas, "com exce??o da gravidez de risco e em casos s?rios de hipertens?o", recomenda Danielle. "N?o h? necessidade de que a mulher chegue ao consult?rio j? com dor. O ideal ? que ela comece a desenvolver esse tipo de atividade desde o in?cio da gesta??o. A fisioterapia n?o substitui os exerc?cios f?sicos, mas um programa de fisioterapia na obstetr?cia tem exerc?cios direcionados para este momento da vida da mulher em que acontecem v?rias mudan?as posturais, hormonais, emocionais. Al?m disso, o atendimento ? individual e as atividades s?o personalizadas".

Mam?e e beb? saud?veis

No consult?rio, antes de as atividades serem iniciadas, ? realizada uma avalia??o em que s?o observados aspectos como o tempo de gesta??o e o aumento do peso, a data prevista para o parto, al?m da aferi??o de press?o arterial, freq??ncia card?aca e respirat?ria.

"Os sistemas digestivos, urin?rio e circulat?rio tamb?m s?o avaliados", completa a fisioterapeuta. "Numa conversa informal eu procuro saber como ? o dia-a-dia da gestante, se ela trabalha, como se comporta no trabalho, o que a est? incomodando e fa?o uma avalia??o postural", explica Danielle, complementando que a simetria da mama da gestante tamb?m ? examinada e a sensibiliza??o do bico do seio, recomendada. "Algumas indica?es que elas recebem do m?dico s?o refor?adas aqui. O trabalho da ?rea de sa?de deve ser um trabalho multidisciplinar".

"S?o orienta?es para a vida di?ria da gestante que buscam o bem-estar dela e do beb? durante a gravidez. ? um momento que a futura mam?e tem para se cuidar e se prevenir do stress do dia-a-dia. O programa tem o objetivo de garantir uma vida di?ria mais saud?vel, fazendo com que a gestante aceite com naturalidade e saiba lidar com as altera?es corporais sofridas durante a gravidez e, com isso, ter uma gesta??o bem tranq?ila", finaliza a fisioterapeuta.