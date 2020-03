Quarta-feira, 11 de março de 2020, atualizada às 13h50

UFJF abre vagas para oficinas direcionadas a familiares de idosos com Alzheimer

Da redação



O Polo Interdisciplinar de Ensino, Pesquisa e Extensão sobre o Processo de Envelhecimento da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) abre 20 vagas, em 13 oficinas, para capacitar e instrumentalizar familiares de idosos com a patologia degenerativa. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas, presencialmente, na Casa Helenira Preta, entre os próximos dias 16 a 20, das 8h30 às 12h.

O projeto “Acolhendo e informando os cuidadores de pacientes com doença de Alzheimer (DA)” propõe, por meio de atividades psicoeducativas, ações de cuidar que possibilitem uma melhor qualidade de vida ao idoso com a doença de Alzheimer. As atividades têm início previsto para a sexta-feira, 17 de abril, e serão desenvolvidas por uma equipe formada por uma enfermeira e bolsistas das áreas de Enfermagem e Nutrição.

A coordenadora da iniciativa, Janice Rosa Paulino, explica que sendo a doença de Alzheimer considerada uma patologia degenerativa que se instala de forma insidiosa e causa declínio progressivo das funções cognitivas ligadas à percepção, à aprendizagem, à memória, ao raciocínio e ao funcionamento psicomotor, bem como ao aparecimento de quadros neuropsiquiátricos com diversas manifestações graves, faz com que muitos idosos não tenham a possibilidade de um tratamento digno. “Diante de tais estimativas é que se justifica a importância deste projeto, com o intuito de juntamente com os cuidadores, trabalhar o entendimento dos familiares sobre a doença, discutir alternativas de cuidado em saúde, fortalecer os laços protetivos e medidas que irão promover mais qualidade de vida a esses pacientes.”

A enfermeira, técnica-administrativa em educação, reitera que a iniciativa não se trata de um curso, mas de 13 oficinas, direcionadas exclusivamente a cuidadores familiares e não se destina a profissionais. “Gostaria de ressaltar que não é um curso de capacitação profissional para cuidadores de idosos, é um curso exclusivo para familiares de pessoas com Alzheimer já diagnosticadas e com tratamento em curso.”

As ações acontecem em 13 encontros quinzenais, realizados às sextas-feiras, das 9h às 12h, na Casa Helenira Preta, situada à Rua Severino Meirelles 260, no Bairro Alto dos Passos. No ato de inscrição, os interessados devem comparecer munidos com as cópias do documento de identidade, do comprovante de residência e uma foto 3×4 para a ficha cadastral.

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.