Nesta quinta-feira (22) foi eleita a mesa diretora do 1º Conselho Municipal de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos da População LGBTQI de Juiz de Fora(CMLGBTQI/JF), biênio 2023 a 2025. A primeira plenária foi conduzida pelo secretário especial de Direitos Humanos, Biel Rocha, na Casa dos Conselhos, espaço de gestão democrática e participação popular responsável pela estruturação, apoio administrativo e assessoramento técnico dos conselhos municipais que é vinculado à Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH).



O CMLGBTQI/JF tem como finalidade propor e fiscalizar políticas públicas destinadas às pessoas que se identificam como LGBTQIAPN+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e com outras orientações sexuais e identidades de gênero não contempladas pela sigla), no âmbito do município de Juiz de Fora, assegurando-lhes o exercício pleno dos seus direitos e cidadania.



A primeira mesa diretora do Conselho ficou definida da seguinte forma:



Presidência: Dandara Felícia Silva Oliveira (Associação de Travestis, Transgêneres e Transexuais de Juiz de Fora /Astra – JF)



Vice-Presidência: Wanderlei Marques Faini (Funalfa)



1ª Secretário: Yuri Duarte Lobo Daniel (OAB)



2º Secretária: Luiza Gonçalves Lovisi Travassos (SEDH)





