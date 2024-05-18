Neste ano, o Concurso Miss Brasil Gay foi realizado pela primeira vez, ap?s 27 anos ininterruptos em Juiz de Fora, na cidade do Rio de Janeiro (clique). Portanto, o Portal ACESSA.com n?o acompanhou a cobertura do evento, mas durante toda a semana Gay em Juiz de Fora esteve presente registrando todos os momentos. Confira abaixo:
Tudo sobre a II Parada Gay
Quem veio de fora n?o se arrependeu!
Drags e travestis deram um show de fantasias
Cobertura fotogr?fica completa
Entrevistas com as celebridades do Gay Brasil Show
Mineira fatura concurso de Drags no Sport
Quem esteve presente no evento
Estr?ia de "Era Uma Vez Uma Farsa"
Exposi??o La Vie en Rose
Detalhes do Gay Brasil Show
As festas que v?o rolar
Semin?rios Preparat?rios no Rainbow Fest
Atividades Culturais
Feira Mix privilegia artes?os de Juiz de Fora
Primeiro dia de palestras no Rainbow Fest discute homossexualidade masculina e educa??o, preven??o ? Aids e sexualidade e g?nero
Oficina de M?rcio Caetano falou sobre as quest?es das diferen?as individuais
Parada Gay em sua segunda edi??o
Miss Brasil Gay foi transferido para o Rio de Janeiro
