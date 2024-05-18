Neste ano, o Concurso Miss Brasil Gay foi realizado pela primeira vez, ap?s 27 anos ininterruptos em Juiz de Fora, na cidade do Rio de Janeiro (clique). Portanto, o Portal ACESSA.com n?o acompanhou a cobertura do evento, mas durante toda a semana Gay em Juiz de Fora esteve presente registrando todos os momentos. Confira abaixo:






Tudo sobre a II Parada Gay
Quem veio de fora n?o se arrependeu!
Drags e travestis deram um show de fantasias
Cobertura fotogr?fica completa
Veja o v?deo






Entrevistas com as celebridades do Gay Brasil Show
Mineira fatura concurso de Drags no Sport
Quem esteve presente no evento

Veja o v?deo


Foto: Kempton Vianna




Estr?ia de "Era Uma Vez Uma Farsa"
Exposi??o La Vie en Rose
Detalhes do Gay Brasil Show
As festas que v?o rolar
Semin?rios Preparat?rios no Rainbow Fest
Atividades Culturais








Feira Mix privilegia artes?os de Juiz de Fora
Primeiro dia de palestras no Rainbow Fest discute homossexualidade masculina e         educa??o, preven??o ? Aids e sexualidade e g?nero
Oficina de M?rcio Caetano falou sobre as quest?es das diferen?as individuais
Parada Gay em sua segunda edi??o
Miss Brasil Gay foi transferido para o Rio de Janeiro
Participe da nossa enquete!







Leia a entrevista com Chiquinho - idealizador do Miss Gay
"Eu j? sabia que eu iria enfrentar este tipo de cr?tica, mas eu tinha que tomar uma atitude e tomei a atitude que eu achei conveniente. E quem manda sou eu e acabou a hist?ria!"



Leia a entrevista com Marcos Trajano - presidente do MGM
"O Rio de Janeiro ? uma cidade extremamente cosmopolita, aqui em Juiz de Fora a festa era "o evento", l?, a festa ser? s? mais um evento. Eu costumo dizer o seguinte: "Cal?ad?o da rua Halfeld s? tem em Juiz de Fora".



Leia a entrevista com Orlando Almeida - produtor do MGM
"N?o fa?o esta festa por dinheiro, porque sen?o teria aceitado a proposta que me fizeram em JF, de passar a perna nele (Chiquinho), e fazer uma outra festa l? (JF)... Mas, para o pr?ximo ano, ele pode chamar outra pessoa, porque no Rio eu n?o fa?o mais."



L?o ?quila
Considerada um dos transformistas mais famosos do Brasil, a drag-rep?rter L?o ?quilla estar? em Juiz de Fora com o espet?culo Abracadabra. Leia a entrevista concedida ao Portal ACESSA.com




