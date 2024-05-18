Mirella Aciolly ? a miss Brasil Gay 2005
A nova Miss dedicou a vit?ria ao namorado, Rinaldi, e aos amigos que vieram em caravana para torcer
Vestidos deslumbrantes e luxuosos
Trajes ricos e glamourosos encantaram a plat?ia na volta do Miss Gay ? Juiz de Fora. Vestidos custaram de R$ 2,5 mil a R$ 10 mil. Tomara-que-caia, segunda pele, mai?s e corsel?s. O Miss Brasil Gay voltou ? Juiz de Fora com for?a total e os trajes das candidatas n?o deixaram a desejar. Rendas francesas, strass, plumas, penas, peles sint?ticas, pedrarias e os famosos cristais swarovski brilharam
