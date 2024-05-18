Conhe?a as candidatas ao Miss Brasil Gay 2005
Representantes de cada Estado, al?m de Fernando de Noronha e Ilha de Maraj?

Rep?rter: S?lvia Zoche
Edi??o e fotos: Ludmila Gusman
Colabora??o: L?via Mattos,
Rita Couto e Ign?z Cota
21/08/05 - 6h05

Miss Alagoas: Nicolle Falc?o

Miss Amap?: Gabriela Ribeiro

Miss Amazonas: Jhully de Policarpo

Miss Bahia: Layla Kenn

Miss Cear?: Let?cia Matarazzo

Miss Distrito Federal: Gisele Mendes

Miss Esp?rito Santo: Daniela Dantas

Miss Fernando de Noronha: Isabeli Dias

Miss Goi?s: M?rcia Valadares

Miss Ilha de Maraj?: D?bora Gasparelly

Miss Maranh?o: Fernanda Marques

Miss Mato Grosso: Regina de M?naco

Miss Mato Grosso do Sul: B?rbara Braga

Miss Minas Gerais: Santa Loren

Miss Par?: Antara Gold

Miss Para?ba: Danielly Braga

Miss Paran?: Loressa Nogueira

Miss Pernambuco: Bruna Bee

Miss Piau?: Lizandra Brunelly

Miss Rio Grande do Norte: Kassila de Moura

Miss Rio Grande do Sul: Camila Fidelis

Miss Rio de Janeiro: Mirella Aciolly

Miss Rond?nia: Hellen Venturine

Miss Roraima: Marcela Ravelli

Miss Santa Catarina: Raquel Nayla

Miss S?o Paulo: Cindy Shelman

Miss Sergipe: K?kara Magalh?es

Miss Tocantins: Cindy Scheiffer


