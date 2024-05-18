Conhe?a as candidatas ao Miss Brasil Gay 2005

Representantes de cada Estado, al?m de Fernando de Noronha e Ilha de Maraj? Rep?rter: S?lvia Zoche

Edi??o e fotos: Ludmila Gusman

Colabora??o: L?via Mattos,

Rita Couto e Ign?z Cota

21/08/05 - 6h05 Miss Alagoas: Nicolle Falc?o Miss Amap?: Gabriela Ribeiro Miss Amazonas: Jhully de Policarpo Miss Bahia: Layla Kenn Miss Cear?: Let?cia Matarazzo Miss Distrito Federal: Gisele Mendes Miss Esp?rito Santo: Daniela Dantas Miss Fernando de Noronha: Isabeli Dias Miss Goi?s: M?rcia Valadares Miss Ilha de Maraj?: D?bora Gasparelly Miss Maranh?o: Fernanda Marques Miss Mato Grosso: Regina de M?naco Miss Mato Grosso do Sul: B?rbara Braga Miss Minas Gerais: Santa Loren Miss Par?: Antara Gold Miss Para?ba: Danielly Braga Miss Paran?: Loressa Nogueira Miss Pernambuco: Bruna Bee Miss Piau?: Lizandra Brunelly Miss Rio Grande do Norte: Kassila de Moura Miss Rio Grande do Sul: Camila Fidelis Miss Rio de Janeiro: Mirella Aciolly Miss Rond?nia: Hellen Venturine Miss Roraima: Marcela Ravelli Miss Santa Catarina: Raquel Nayla Miss S?o Paulo: Cindy Shelman Miss Sergipe: K?kara Magalh?es Miss Tocantins: Cindy Scheiffer