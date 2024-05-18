Shows c?micos, de protesto e dublagens nos intervalos
Plat?ia aplaudiu, vaiou e deu boas risadas com as apresenta?es... Nos ?cones ao lado est?o fotos do Concurso...

Edi??o, fotos, reportagem:
Ludmila Gusman
23/08/05

Enquanto as misses se produziam para entrar na passarela, a plat?ia aplaudia os shows apresentados entre um intervalo e outro, do Concurso que elegeu a Miss Brasil Gay 2005. A produ??o de Baby Mancini n?o deixou a desejar, apesar do atraso de duas horas e quinze minutos para o in?cio da festa, marcada para ?s 21h.

As apresenta?es alternaram entre dublagens ea cantoras como Maria Beth?nia e Whitney Huston. Esta ?ltima com destaque para ?rsula Scavolini, muito aplaudida em sua interpreta??o.

Al?m das m?micas, a plat?ia assitiu a shows engra?ados como o da dan?arina Ka?ka Sabatella, que a exemplo de anos anteriores, foi a estrela da noite. Al?m ? claro do casal que interpretou "o meu b?quini de Bolinha amarelinho t?o pequeninho..." e outras m?sicas, provocando risadas ao p?blico.

Mas o que surpreendeu mesmo foi o show dos go-go boys que ap?s o a performace em que eles ficaram seminus deixaram o palco com vaias e insatisfa??o da plat?ia.

Antes de diulgar o resultado final que elegeria a Miss Brasila Gay 2005 foi a vez do show protesto com "Daslu e Val?rio: ningu?m merece".


