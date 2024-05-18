Enquanto as misses se produziam para entrar na passarela, a plat?ia aplaudia
os shows apresentados entre um intervalo e outro, do Concurso que
elegeu a Miss Brasil Gay 2005. A produ??o de Baby Mancini n?o deixou a
desejar, apesar do atraso de duas horas e quinze minutos para o in?cio da
festa, marcada para ?s 21h.
As apresenta?es alternaram entre dublagens ea cantoras como Maria Beth?nia
e Whitney Huston. Esta ?ltima com destaque para ?rsula Scavolini, muito
aplaudida em sua interpreta??o.
Al?m das m?micas, a plat?ia assitiu a shows
engra?ados como o da dan?arina Ka?ka Sabatella, que a exemplo de anos
anteriores, foi a estrela da noite. Al?m ? claro do casal que interpretou
"o meu b?quini de Bolinha amarelinho t?o pequeninho..." e outras m?sicas, provocando risadas ao p?blico.
Mas o que surpreendeu mesmo foi o show dos go-go boys que ap?s o a
performace em que eles ficaram seminus deixaram o palco com vaias e
insatisfa??o da plat?ia.
Antes de diulgar o resultado final que elegeria a Miss Brasila Gay 2005 foi a vez do show protesto
com "Daslu e Val?rio: ningu?m merece".
