Deslumbrantes e luxuosos

Trajes ricos e glamourosos encantaram a plat?ia na volta do Miss Gay ? Juiz de Fora. Vestidos custaram de R$ 2,5 mil a R$ 10 mil Colabora??o: Rita Couto

Edi??o e fotos:

Ludmila Gusman

22/08/05 Tomara-que-caia, segunda pele, mai?s e corsel?s. O Miss Brasil Gay voltou ? Juiz de Fora com for?a total e os trajes das candidatas n?o deixaram a desejar. Rendas francesas, strass, plumas, penas, peles sint?ticas, pedrarias e os famosos cristais swarovski brilharam na passarela gay mais badalada do Brasil. ?ndias guerreiras ou estilizadas, carnaval carioca, retirante nordestina e at? protesto contra o mensal?o foram alguns dos temas escolhidos pelas candidatas e seus estilistas para o desfile dos trajes t?picos. Explorando as caracter?sticas mais fortes dos estados representados, as cria?es foram confeccionadas com escamas de peixe desidratadas, garrrafas pet, notas de dinheiro feitas em tecido, canutilhos, peles sint?ticas, penas de pav?o e fais?o, veludo, flores de pl?stico, cetim, lantejoulas, palha, madrep?rolas, chita, conchas, cristais e mi?angas. Glamour e esplendor

Modelos de musseline de seda, seda pura, veludo alem?o, organdi e renda francesa, entrecortados por strass, cristais swarovski, paet?s, flores de veludo, pedrarias e plumas ofuscaram os olhos e levaram a plat?ia ao del?rio. A estilista Michelly X assina cria?es repletas de cristais para quatro candidatas, as representantes dos estados de S?o Paulo, Piau?, Cear? e Rio de Janeiro, Mirella Aciolly, vencedora do concurso. Os pre?os dos vestidos de gala variam entre R$ 4 mil e R$ 10 mil. J? nos trajes t?picos as candidatas gastaram a m?dia de R$ 2,5 mil. Ornamentos preciosos

A originalidade foi a marca principal dos acess?rios dos trajes t?picos. Arco, flecha e cesto de palha ind?genas, m?scaras cravejadas de cristais, bast?es cobertos com penas, bandeirinhas, estandarte, sombrinha, leque, malas, luzes coloridas, bolas de sab?o e at? pequenos passarinhos completaram a produ??o. Para incrementar o visual, botas e sand?lias com saltos originais e plataformas alt?ssimas de todas as cores. Al?m dos brincos, pulseiras, braceletes e colares de strass, que enriqueceram ainda mais o look das candidatas. Para conferir o luxo da passarela, clique aqui para ver cada uma em seus trajes da noite que abrilhantou Juiz de Fora. Conhe?a as candidatas (clique!)