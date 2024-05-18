Orlando Almeida

Para divulgar a volta do Miss Gay a Juiz de Fora, Orlando vai distribuir tabl?ides contando a hist?ria do evento, em cinco cidades do pa?s, a partir de maio

S?lvia Zoche

Rep?rter

16/04/2005

Orlando Almeida conta sobre o jornal que elaborou para divulgar o Miss Gay, que, tamb?m, vai divulgar a volta da festa para Juiz de Fora. Clique e ou?a! Em entrevista exclusiva ? equipe ACESSA.com, o produtor do Miss Brasil Gay, h? 18 anos, Orlando Almeida, fala sobre a volta do evento para Juiz de Fora e sobre sua continua??o como produtor. "Eu acredito que eu continue na festa, porque sou uma pessoa que sempre trabalhei em prol dela e s? engrandeci a festa, at? hoje", comenta. Ele revela que est? produzindo um tabl?ide, com o objetivo de reafirmar a volta do Miss Gay para Juiz de Fora. J? quanto ao tema da festa, Orlando quer sugerir a Chiquinho algo bem alegre. Al?m disso, fala sobre a possibilidade da presen?a do vencedor do Big Brother 2005, Jean Wyllys, compor o corpo de jurados. Leia a entrevista!

ACESSA.com - O que voc? achou do Miss Gay retornar para Juiz de Fora?

Orlando Almeida - Isso da? eu estava aguardando, porque n?o tinha como n?o ser isso da?. Eu j? fui contra, no ano passado, porque n?o tinha nada a ver essa festa sair da?. N?o tinha nada que tirar uma festa que ? tradicional da cidade. Desde aquela ?poca, eu estou rebatendo isso na cabe?a do Chiquinho, que ? uma pessoa que eu j? trabalho h? 18 anos. E precisou acontecer as coisas do jeito que aconteceram aqui pra ele ver que eu tinha raz?o.





ACESSA.com - E voc? vai continuar como produtor?

Orlando Almeida - Eu acho que sim. ACESSA.com - Voc? tem que entrar em contato com o Chiquinho? Como est? esta quest?o?

Orlando Almeida - Eu j? estive com ele, tivemos uma reuni?o e, aparentemente, parece que eu continuo. ACESSA.com - Voc?s t?m uma id?ia de qual ser? o tema do evento?

Orlando Almeida - N?o, porque eu tenho uma id?ia na minha cabe?a e o Chiquinho, geralmente, tem alguma id?ia que passa pra mim. Ele vem aqui para o Rio, em junho, na elei??o da Miss Rio de Janeiro e a? a gente vai tratar sobre isso e define a linha que vai ser feita para o show. Eu estou querendo levar uma coisa mais de alegria. Da mesma forma que no ano retrasado eu fiz um show s? com travestis, este ano eu queria fazer s? com caricatas. Seria uma coisa super diferente, alegre, puxado para a arte circense. Se ele (Chiquinho) concordar, a gente monta neste esquema um show legal. ACESSA.com - E os jurados? Voc?s dependem do tema do show ou voc?s podem escolher antes?

Orlando Almeida - Independente de tudo isso, eu j? fiz um primeiro contato com o Jean (? isso mesmo! o vencedor do BBB 5!). Teve uma festa do lan?amento de uma revista de um site gay e ele estava presente. Eu perguntei pra ele se ele j? tinha ouvido falar (do Miss Gay). Ele falou que conhece, j? tinha ouvido falar. E quando estiver mais pr?ximo da festa ? pra eu entrar em contato com ele. Ele me deu as coordenadas como eu devo falar com ele. Ele far? o poss?vel para ser jurado. ACESSA.com - Voc? j? possui algum outro nome que voc? pretende chamar, al?m do Jean?

Orlando Almeida - N?o, por enquanto, ainda n?o. ? muito cedo. O que est? acontecendo ? que as pessoas ficaram muito inseguras com a troca de lugar o ano passado. Ent?o, estamos reafirmando a volta da festa para Juiz de Fora. Por isso, eu elaborei um tabl?ide contando a hist?ria da festa, que vai ser lan?ado agora em maio. ACESSA.com - E esse tabl?ide ser? veiculado em que cidade?

Orlando Almeida - Em cinco cidades: Rio de Janeiro, Bras?lia, Belo Horizonte, S?o Paulo e Vit?ria. S?o 20 mil exemplares contando a trajet?ria de como come?ou, a alegria da Rua Halfeld, as personalidades da arquibancada... Est? super interessante. N?s vamos fazer a distribui??o num espa?o de dois meses e meio. E foi muito legal que doze hot?is de Juiz de Fora aderiram ao jornal, restaurantes aderiram ao jornal, porque sem os patrocinadores n?o daria pra produzir. ACESSA.com - Ent?o, o patroc?nio ? somente dos hot?is e restaurantes de Juiz de Fora?

Orlando Almeida - Da? (Juiz de Fora) e de casas noturnas de S?o Paulo. E aqui do Rio, tem saunas, boates e locadoras de v?deo. Isso vai ser super interessante, tanto que o pessoal est? pedindo pra eu dar continuidade. Mas a minha inten??o ? fazer um jornal ?nico. A inten??o ? reafirmar a volta para Juiz de Fora e deixar as pessoas mais seguras disso. At? os hot?is ficaram inseguros com essa hist?ria. Mas agora eu reafirmei que o evento vai acontecer mesmo, que n?o ? de interesse mais do dono da festa tirar a festa de JF. S? que precisava um apoio, que realmente ficou dif?cil (ano passado). ACESSA.com - E os ingressos? J? vai come?ar a vender?

Orlando Almeida - N?o. Em julho, a mesas come?am a ser vendidas e na segunda quinzena de julho come?am as arquibancadas. ACESSA.com - E o valor?

Orlando Almeida - Eu acredito que seja o mesmo valor do ano passado. Ningu?m cogitou valor maior: R$ 320, a mesa e R$ 30, a arquibancada.